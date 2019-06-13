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    У світі

    Міноборони РФ оголосило про введення режиму припинення вогню в сирійському Ідлібі

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    Сирійська провінція Ідліб - Міноборони РФ оголосило про введення режиму припинення вогню в сирійському Ідлібі
    Сирійська провінція Ідліб

    За посередництва Росії і Туреччини досягнуто згоди про повне припинення вогню на території всієї Ідлібської зони деескалації

    Росія і Туреччина домовилися про повне припинення вогню в зоні деескалації Ідліб в Сирії.

    Про це заявили в міністерстві оборони РФ.

    Зазначається, щоугода досягнута з ініціативи російської сторони.

    «За посередництва Росії і Туреччини досягнуто згоди про повне припинення вогню на території всієї Ідлібської зони деескалації з 00 годин 00 хвилин 12 червня 2019 року», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, починаючи з 10 червня авіація РФ і Сирії проводили масовані бомбардування в південній частині провінції Ідліб.

    Турецьке інформагентство «Анадолу» повідомляє про 28 загиблих мирних жителів за три дні. За відомостями агентства, 12 червня урядові війська завдали інтенсивних авіаударів по селу Кафер-Айн.

    Із 2011 року в Сирії триває військовий конфлікт. У бойових діях беруть участь урядові війська, опозиціонери, радикальні ісламісти, курди, бойовики «Ісламської держави», міжнародна коаліція на чолі зі США, а також збройні сили РФ, Ірану та Туреччини.

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