Міноборони РФ оголосило про введення режиму припинення вогню в сирійському Ідлібі



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Сирійська провінція Ідліб

За посередництва Росії і Туреччини досягнуто згоди про повне припинення вогню на території всієї Ідлібської зони деескалації

Росія і Туреччина домовилися про повне припинення вогню в зоні деескалації Ідліб в Сирії.

Про це заявили в міністерстві оборони РФ.

Зазначається, щоугода досягнута з ініціативи російської сторони.

«За посередництва Росії і Туреччини досягнуто згоди про повне припинення вогню на території всієї Ідлібської зони деескалації з 00 годин 00 хвилин 12 червня 2019 року», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, починаючи з 10 червня авіація РФ і Сирії проводили масовані бомбардування в південній частині провінції Ідліб.

Турецьке інформагентство «Анадолу» повідомляє про 28 загиблих мирних жителів за три дні. За відомостями агентства, 12 червня урядові війська завдали інтенсивних авіаударів по селу Кафер-Айн.

Із 2011 року в Сирії триває військовий конфлікт. У бойових діях беруть участь урядові війська, опозиціонери, радикальні ісламісти, курди, бойовики «Ісламської держави», міжнародна коаліція на чолі зі США, а також збройні сили РФ, Ірану та Туреччини.