Суд відмовився карати чоловіка, який підпалив шину біля ОДА і розмахував прапором Компартії

За дрібне хуліганство законодавство передбачає покарання у вигляді штрафу від 51 грн до 119 грн, громадські роботи або адмінарешт до 15 діб

Мешканець Чернівців, який скоїв дрібне хуліганство біля будівлі облдержадміністрації, не отримав жодного покарання попри те, що на нього був оформлений адмінпротокол.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням постанову Шевченківського районного суду Чернівців від 10 лютого.

10 липня 2020 року близько 19 год. чоловік підійшов до центрального входу Чернівецької обласної державної адміністрації та поставив автомобільну шину, облив її бензином, після чого підпалив. При цьому під час горіння шини він розмахував стягом з полотна червоного кольору, на якому був зображений напис «Комуністична партія України» та п`ятикутна зірка золотистого кольору.

Крім цього, чоловік викрикував нецензурну лайку, чим порушував громадський порядок і спокій громадян.

У суді порушник заявив, що є прихильником комуністичних партій. Участь у демонстрації здійснював одноосібно, а тому, вважав, що йому не треба було про це повідомляти та отримати дозвіл.

Адмінпротокол надійшов до суду через сім місяців після скоєння правопорушення. Таким чином, суду довелося закрити справу. Адже для розгляду подібних справ відводиться три місяці з дня вчинення правопорушення.

Додамо, що за дрібне хуліганство законодавство передбачає покарання у вигляді штрафу від 51 грн до 119 грн, громадські роботи або адмінарешт до 15 діб.