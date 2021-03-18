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    Суд виправдав екснардепа Пашинського, який прострелив ногу людині

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    Суд поставив крапку у справі колишнього нардепа Сергія Пашинського - Суд виправдав екснардепа Пашинського, який прострелив ногу людині
    Суд поставив крапку у справі колишнього нардепа Сергія Пашинського
    Фото: Громадське

    Чоловік, якого у 2016 році підстрелив нардеп, повідомив, що йому виплатили компенсацію і він пробачає Пашинського

    Васильківський міськрайонний суд Київської області виправдав народного депутата попередніх скликань Сергія Пашинського у справі про поранення В’ячеслава Хімікуса в 2016 році. Про це повідомляє видання Ґрати.

    Суд дійшов висновку, що обвинувачення не довело провину Пашинського. За рішенням суду, йому повернуть пістолет, з якого той поранив Хімікуса. Екснардеп після рішення суду заявив, що повністю виправданий.

    За його словами, процесуальний прокурор у справі Рябошапка навмисно кваліфікував інцидент за статтею 121, «знаючи, що там немає складу злочину».

    «Він (Рябошапка - ред.) це зробив виключно з однією метою: щоб показати свою псевдоборотьбу з корупцією і щоб засадити мене до СІЗО. Тому що санкція за цією статтею передбачає тюремне ув’язнення. Суд розклав це все на атоми і молекули. Я повністю виправданий», – стверджує Пашинський.

    Раніше адвокатка В’ячеслава Хімікуса Марина Паринова заявила, що її підзахисний відмовився від позовних вимог в справі проти Сергія Пашинського. Хімікус повідомив, що йому виплатили компенсацію і що він пробачає Пашинського.

    В кінці квітня 2020 року в ДБР повідомили, що завершили досудове розслідування у справі Пашинського.

    У липні Пашинському вручили обвинувальний акт та справу направили до суду.

    Слідчі встановили, що 31 грудня 2016 року під час конфлікту з В’ячеславом Хімікусом нардеп застосував свій пістолет марки Glock 19 і вистрілив йому в ногу. Хімікус отримав вогнепальний осколковий перелом стегнової кістки лівої ноги, що призвело до інвалідності.

    Пашинський після конфлікту стверджував, що потерпілий йому погрожував і йшов на нього з розбитою пляшкою. Хімікус казав, що нардеп першим дістав зброю. У жовтні 2019 року Пашинському повідомили про підозру в умисному завданні тяжких тілесних ушкоджень.

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    Теги: суд СІЗО Сергій Пашинський Київщина стрілянина
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