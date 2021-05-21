У Києві суд покарав колишнього слідчого, який «шив» справу інваліду й активісту Майдану

Експравоохоронець без жодних доказів звинуватив людину у побитті співробітників внутрішніх військ МВС

Подільський районний суд Києва визнав винним колишнього старшого слідчого відділу Дарницького райуправління міліції у Києві в притягненні завідомо невинної людини до кримінальної відповідальності і призначив п’ять років тюрми, які замінив на два роки іспитового терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 17 травня.

За матеріалами справи вночі 19 лютого 2014 року співробітники конвойної служби Головного управління МВС у Києві доставили 15 людей до відділу міліції. Тоді ж керівництво слідчого відділу Дарницького райуправління міліції доручило обвинуваченому експравоохоронцю притягнути до кримінальної відповідальності одного із затриманих. Вибір впав на інваліда третьої групи з вадами слуху та мови, на якого ексслідчий міліції сфабрикував кримінальну справу про масові заворушення (ч. 2 ст. 294 КК України). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі від восьми до п'ятнадцяти років.

Зокрема, обвинувачений підробив протокол затримання потерпілого і склав на нього письмове повідомлення про підозру. Так, затриманому інваліду закидалося те, що він приблизно о 10 годині ранку 18 лютого 2014 року, діючи спільно з іншими невстановленими досудовим слідством особами, прибули на вул. Інститутську, 15/5 у Києві. На цій вулиці він та інші особи вчинили дії, спрямовані на масові заворушення: нанесли тілесні ушкодження працівникам правоохоронних органів та внутрішніх військ МВС України шляхом нападу та завдання їм ударів битками, кийками, палками, ціпками, камінням, розпилення сльозогінного газу, світлошумовими гранатами тощо.

Доказами, на які опирався обвинувачений, коли оформив сфальсифіковану підозру, слугували: рапорт командира взводу №2 полку конвойної служби Головного управління МВС України в Києві про доставку затриманих та протоколи допиту свідків, які не підтвердили причетність підозрюваного чоловіка з інвалідністю до масових заворушень. Більше того сам підозрюваний категорично заперечував свою причетність до вчинення цього правопорушення. Також будь-яких заборонених речей при ньому на той час міліція не виявила.

Колишній слідчий довів свій злочин до завершення і 19 лютого 2014 року вручив підозру інваліду за ч. 2 ст. 294 КК України, який тоді перебував в ізоляторі тимчасового тримання Головного управління МВС у Києві.

Обвинувачений експравоохоронець уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Крім умовного терміну покарання, суд позбавив його спеціального звання «капітан поліції».

Крім цього, колишній слідчий обвинувачувався також за статтями «Службове підроблення» (ч. 1 ст. 366 КК України) і «Завідомо незаконні домашній арешт або тримання під вартою» (ч. 2 ст. 372 КК України). Проте суд звільнив його від кримінальної відповідальності за вчинення цих злочинів у зв`язку із закінченням термінів давності.