Справа Стерненка: потерпілий свідчив на суді через перекладача

Наступне засідання суду, на якому заплановані дебати сторін і виступи обвинувачених, призначено на 21 травня

Колегія суддів Одеського апеляційного суду продовжила 20 травня досліджувати низку експертиз та інших доказів, наданих облпрокуратурою у справі підсудних – екскерівника одеського осередку «Правого сектору» Сергія Стерненка та його соратника Руслана Демчука, які оскаржили вирок Приморського райсуду.

Головуюча на процесі суддя Альбіна Кадегроб зачитала, відкривши засідання, низку матеріалів – експертизи, копії вироків підсудних, протоколи про трасологічну та балістичну експертизи тощо.

Під час дослідження наданих прокуратурою доказів суд запропонував потерпілому і його адвокату, що з'явились на сьогоднішнє засідання, висловити свої позиції щодо вмотивованості апеляційних скарг Стерненка й Демчука на вирок Приморського райсуду, який визнав обох винними у справі й засудив до 7 років і 3 місяців ув'язнення та конфіскації половини майна.

«Я вважаю вирок суду законним», – відповів Щербич російською мовою і в подальшому надавав покази, зачитуючи їх з листка паперу.

Один з адвокатів звернув на це увагу суду, після чого Щербич перестав послуговуватись заздалегідь заготовленими на папірці записами, а суд залучив до участі в процесі перекладача з російської на українську.

Зокрема, Щербич дав покази суду про обставини скоєння злочину проти нього, уточнив, що письмову заяву не подавав – відповідне повідомлення в усній формі прийняв знайомий працівник райвідділу міліції.

«До кого саме звернувся і коли точно це було, тепер, через п'ять років, уже не пам'ятаю», – сказав Щербич.

Відповідаючи на запитання адвоката Стерненка – Вадима Оксюти про те, чому протокол огляду місця подій за участі потерпілого датований 26 квітня 2015 року, коли Щербич, за його з показами, «був у лікарні», потерпілий пояснив суду, що міг тоді «підписати протокол з помилковою датою».

Так само не зміг Щербич сказати, чому на засіданні Приморського райсуду він як потерпілий не спромігся уточнити, скільки саме грошей забрали у нього викрадачі. За його словами, мав під час нападу «200 гривень та дрібні гроші», тому й не назвав точну суму. І поскаржився суду, що адвокат Стерненка на нього тисне, тому не буде більше відповідати на запитання Оксюти.

Під час засідання суду адвокати підсудних Вадим Оксюта та Ілля Воробйов також привернули увагу колегії суддів до того факту, що у висновках експертів з трасологічної та балістичної експертиз не міститься жодного слова про заподіяну Стерненком і Демчуком матеріальну шкоду потерпілому Щербичу.

Варто зауважити, що сьогодні суд теж долучив до справи низку матеріалів, але відмовився задовольнити клопотання адвокатів підсудних про залучення аркушиків паперу, які потерпілий використовував для дачі своїх показів колегії суддів.

Наступне засідання суду, на якому заплановані дебати сторін і виступи обвинувачених, призначено на 21 травня.

Нагадаємо, 23 лютого цього року Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку і Демчуку покарання: 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна. Їх визнали винними у розбої, незаконному поводженні зі зброєю та викраденні людини. Однак за останньою статтею Стерненка і Демчука від покарання звільнили, оскільки сплив строк давності для притягнення їх до відповідальності.

За версією слідства, у 2015 році Демчук і Стерненко викрали ексчлена проросійської партії «Родина» Сергія Щербича. За його словами, активісти його катували, стріляли у нього з травматичного пістолета і згодом забрали 300 грн. Стерненко ж ці звинувачення відкидає і переконує, що до викрадення Щербича не причетний. А вирок Приморського райсуду називає «політично вмотивованим».

Пізніше Апеляційний суд змінив запобіжний захід активістам Сергію Стерненкові і Руслану Демчуку з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Джерело: Укрінформ