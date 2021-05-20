Миколаївська міськрада не змогла забрати в російської мови статус регіональної

Відповідний проект рішення на засіданні сесії міськради виніс міський голова Олександр Сенкевич

Миколаївська міська рада не змогла скасувати регіональний статус російської мови на сьогоднішньому засіданні. Місцевим депутатам не вистачило декількох голосів для ухвалення рішення. Про це повідомило місцеве видання «Новости N».

Відповідний проект рішення на сьогоднішнє засідання сесії міськради виніс міський голова Олександр Сенкевич.

«Потрібно доповідати, чи зрозуміло, про що йде мова?», – запитав мер перед голосуванням за проект рішення.

Депутати відмовилися слухати доповідь мера та відразу проголосували. Для ухвалення рішення не вистачило 5 голосів. Пропозицію міського голови підтримали 23 депутати з 28 необхідних.

Нагадаємо, наприкінці квітня мовний омбудсмен Тарас Кремінь закликав Генпрокуратуру через суд позбавити російську мову статусу регіональної в Миколаєві. Кремінь наголосив, що Миколаїв залишається чи не єдиним містом в Україні, де досі діє антиконституційне рішення.

Тим часом, Кабінет міністрів схвалив прийняття Концепції державної програми щодо розвитку і функціонування української мови.