Суд взяв під варту обвинуваченого в підпалі волонтерського намету у Харкові



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Намет «Все для перемоги» після підпалу

Захист просив не обирати запобіжний захід взагалі або помістити підозрюваного під домашній арешт

Дзержинський райсуд Харкова обрав запобіжний захід Ігорю Полтавському, підозрюваному в підпалі волонтерського намету «Все для перемоги» на площі Свободи.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Обрати щодо підозрюваного Полтавського Ігоря Едуардовича запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в Харківській установі виконання покарань № 27 строком не більше 60 діб до 15:25 12-го серпня без визначення застави», - оголосив своє рішення слідчий суддя Олексій Шишкін.

Слідчий і прокурор клопотали про обрання саме такого запобіжного заходу. Захист просив не обирати запобіжний захід взагалі або помістити підозрюваного під домашній арешт.

Нагадаємо, зловмиснику, який підпалив волонтерський намет у Харкові, загрожує до 10 років.

Як повідомлялося, 20 травня о 04:30 невідомі підпалили намет «Все для перемоги», встановлений активістами на площі Свободи в Харкові. Внаслідок події ніхто не постраждав.

9 травня міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що готовий задовольнити петиції містян щодо знесення намету «Все для перемоги» на площі Свободи та повернення нинішньому проспекту Григоренка імені Маршала Жукова.