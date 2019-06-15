Суд взяв під варту обвинуваченого в підпалі волонтерського намету у Харкові
Намет «Все для перемоги» після підпалу
Захист просив не обирати запобіжний захід взагалі або помістити підозрюваного під домашній арешт
Дзержинський райсуд Харкова обрав запобіжний захід Ігорю Полтавському, підозрюваному в підпалі волонтерського намету «Все для перемоги» на площі Свободи.
Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».
«Обрати щодо підозрюваного Полтавського Ігоря Едуардовича запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в Харківській установі виконання покарань № 27 строком не більше 60 діб до 15:25 12-го серпня без визначення застави», - оголосив своє рішення слідчий суддя Олексій Шишкін.
Слідчий і прокурор клопотали про обрання саме такого запобіжного заходу. Захист просив не обирати запобіжний захід взагалі або помістити підозрюваного під домашній арешт.
Нагадаємо, зловмиснику, який підпалив волонтерський намет у Харкові, загрожує до 10 років.
Як повідомлялося, 20 травня о 04:30 невідомі підпалили намет «Все для перемоги», встановлений активістами на площі Свободи в Харкові. Внаслідок події ніхто не постраждав.
9 травня міський голова Харкова Геннадій Кернес заявив, що готовий задовольнити петиції містян щодо знесення намету «Все для перемоги» на площі Свободи та повернення нинішньому проспекту Григоренка імені Маршала Жукова.