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    Суд взяв під варту ще одного фігуранта у справі вбивства Окуєвої

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    Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської області - Суд взяв під варту ще одного фігуранта у справі вбивства Окуєвої
    Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської області

    Кравченку оголосили підозру не в убивстві Окуєвої, а в іншому кримінальному провадженні

    Святошинський районний суд Києва арештував ще одного фігуранта з групи осіб, підозрюваних у причетності до вбивства військового медика Аміни Окуєвої.

    Про це передає «Слідство.Інфо».

    Ідеться про Андрія Кравченка, одного з семи фігурантів так званої «групи кілерів», якого затримали напередодні. Також його підозрюють у замаху на життя Окуєвої - Адама Осмаєва.

    Засідання суду щодо обрання запобіжного заходу відбулося 16 січня. Проте, як уточнює видання, Кравченку оголосили підозру не в убивстві Окуєвої, а в іншому кримінальному провадженні - вбивстві чоловіка в 2014 році.

    Водночас адвокат Ірина Бігунець повідомила в залі суду, що це провадження шестирічної давнини і об’єднали зі справою Окуєвої. У свою чергу прокуро в процесі Юлія Дядюк цю заяву заперечила. Однак зазначила згодом у коментарі журналістам, що в усіх розслідуваннях щодо Кравченка працює одна група прокурорів.

    Кравченко є одним із семи підозрюваних у провадженнях щодо вбивств директора компанії Caparol Павла Зможного, яке сталося в 2016 році, а також - начальника відділу реклами київського метрополітену Павла Миленького.

    суд адвокат Аміна Окуєва
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