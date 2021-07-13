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    Суд заарештував майно нардепа-утікача Козака

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    Наприкінці травня Печерський райсуд Києва&nbsp;дав дозвіл на затримання Тараса Козака - Суд заарештував майно нардепа-утікача Козака
    Наприкінці травня Печерський райсуд Києва дав дозвіл на затримання Тараса Козака
    Фото: glavcom.ua

    Офіс генпрокурора не уточнює, на яке саме майно Козака накладено арешт

    Офіс генерального прокурора заявляє, що майно депутата Верховної Ради Тараса Козака (фракція «Опозиційна платформа – За життя») заарештоване. Про це йдеться у відповіді Офісу генпрокурора на запит «Українських новин».

    «Інформуємо, що прокурорами Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за підозрою народного депутата К. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу. Під час досудового розслідування вказаного кримінального виробництва вжиті заходи забезпечення кримінального провадження – накладено арешт на майно підозрюваного К.», – йдеться у відповіді.

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    Офіс генпрокурора не уточнює, на яке майно Козака накладено арешт. Також Офіс не уточнює, який саме суд заарештував майно депутата.

    Відзначимо, нардеп підозрюється в зраді, також відносно нього діють санкції, введені за фінансування тероризму.

    Нагадаємо, в травні Службі безпеки України дозволили затримати Козака, якого підозрюють в державній зраді і порушенні правил ведення війни. До цього його оголосили в розшук, оскільки він не з'явився на допит.

    Зазначимо, Козак востаннє відвідував засідання Ради аж 16 листопада 2020 року. З того часу він не з’являвся у сесійній залі.

    За даними журналістів програми «Схеми», Тарас Козак залишив Україну 24 лютого літаком, яким користується Микола Воробей – білоруський олігарх, проти якого через наближеність до режиму Олександра Лукашенка Європейський союз запровадив санкції у зв’язку із фальсифікаціями президентських виборів у Білорусі 2020 року.

    Про те, що Козак перебуває у Білорусії, також заявив його соратник Віктор Медведчук.

    Водночас на сайті МВС вивішено фото нардепа Козак у розділі «Особи, які переховуються від органів влади». Датою його зникнення правоохоронці вважають 18 травня 2021 року.

    Теги: суд депутат Офіс Генерального прокурора арешт Опозиційна платформа — За життя майно Тарас Козак
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    Суд заарештував майно нардепа-утікача Козака