Соратник Медведчука, який переховується від українських правоохоронців, задекларував оренду нерухомості в Білорусії

Нардеп Тарас Козак підозрюється у державній зраді

Народний депутат від Опозиційної платформи – За життя Тарас Козак, який підозрюється у державній зради і втік з України, вніс зміни до свого майнового стану в Єдиному державному реєстрі декларацій. Як повідомляє «Главком» з посиланням на сайт НАЗК, це відбулося 25 червня.

Політик задекларував продаж валюти на суму 1,34 млн грн у Білорусії. У цій же країні він здійснив сплату оренди нерухомого майна на суму 1,31 млн грн. Вказані видатки Козак провів 31 травня.

Нагадаємо, що у лютому Рада національної безпеки і оборони запровадила санкції проти Віктора Медведчука, Тараса Козака і телеканалів «112 Україна», ZIK та NewsOne, які йому належать.

12 травня Віктору Медведчуку повідомили про підозру у державній зраді та порушенні звичаїв війни. Його однопартієць Тарас Козак, якому генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала аналогічну підозру, наразі перебуває за межами України.

13 травня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт. 20 травня той же суд дав дозвіл на затримання Тараса Козака, повідомили в СБУ.

За даними журналістів програми «Схеми», Тарас Козак залишив Україну 24 лютого літаком, яким користується Микола Воробей – білоруський олігарх, проти якого через наближеність до режиму Олександра Лукашенка Європейський союз запровадив санкції у зв’язку із фальсифікаціями президентських виборів у Білорусі 2020 року.

Про те, що Козак перебуває у Білорусії, також заявив його соратник Віктор Медведчук.

Водночас на сайті МВС вивішено фото нардепа Козак у розділі «Особи, які переховуються від органів влади». Датою його зникнення правоохоронці вважають 18 травня 2021 року.