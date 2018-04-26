Суд запропонував Януковичу змінити адвокатів

Наступні засідання Оболонського суду відбудуться 3 і 4 травня

Оболонський районний суд Києва пропонує екс-президенту Віктору Януковичу, якого звинувачують у державній зраді, змінити адвокатів на стадії судових дебатів. Про це йдеться у судовій повістці, опублікованій 26 квітня в офіційній урядовій газеті «Урядовий кур'єр». Суд викликає екс-президента на засідання 3 і 4 травня на 10:00.



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Фото: РБК-Україна

Наступні засідання Оболонського суду відбудуться 3 і 4 травня

Оболонський районний суд Києва пропонує екс-президенту Віктору Януковичу, якого звинувачують у державній зраді, змінити адвокатів на стадії судових дебатів.

Про це йдеться у судовій повістці, опублікованій 26 квітня в офіційній урядовій газеті «Урядовий кур'єр».

Суд викликає екс-президента на засідання 3 і 4 травня на 10:00.

«Додатково суд, відповідно до ч. 3 ст. 324 КПК, пропонує обвинуваченому у разі, якщо подальша участь у судовому провадженні захисників адвокатського об'єднання «АВЕР ЛЕКС» неможлива, обрати собі іншого захисника», - сказано в документі.

Зазначається, що суд може також залучити державного захисника для підсудного.

Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва перейшов до судових дебатів у справі Януковича. При цьому адвокати екс-президента почали звинувачувати суддю в незаконності дій.

Вони викликали поліцейських в будівлю Оболонського районного суду Києва після того, як головуючий оголосив про початок судових дебатів.

Джерело: Українські новини