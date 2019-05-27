Суд зобов'язав НАБУ відкрити ще одну справу щодо Гриневич і її заступника



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Міністр освіти і науки Лілія Гриневич

Обставини можливого злочину не уточнюються, даны до реєстру не внесено

Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрити ще одне кримінальне провадження за фактом можливих зловживань міністра освіти і науки Лілії Гриневич і її заступника. Про це йдеться в матеріалах суду.

Встановлено, що в суд надійшла скарга одного зі ЗМІ на бездіяльність НАБУ в частині внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальні правопорушення, вчинені Гриневич, її заступником і ректором Херсонської державної морської академії за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Обставини можливого злочину не уточнюються.

Однак дані не було внесено до реєстру.

На початку травня суд розглянув позов і задовольнив його, зобов'язавши НАБУ відкрити справу за цим фактом.

Нагадаємо, у січні суд вже зобов'язував НАБУ відкрити кримінальне провадження за фактами зловживань та службової підробки Гриневич.

Джерело: Українські новини