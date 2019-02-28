Судді повинні відрізняти критику від тиску – Вища рада правосуддя заступилася за Уляну Супрун (документ)



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В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун

Одіозний суддя Євген Аблов не переконав ВРП у тому, що на нього здійснює тиск діючий член уряду

Вища рада правосуддя не виявила фактів втручання в діяльність судді Окружного адміністративного суду Києва Євгена Аблова з боку в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун щодо здійснення ним правосуддя.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення ВРП від 12 лютого.

Наприкінці 2018 року служитель Феміди поскаржився Вищій раді правосуддя на допис у «Фейсбуці» пані Супрун, яка висловила думку, що рішення цього судді компрометують українську судову систему. Більше того член уряду згадала, що під час Революції гідності суддя Аблов виніс ухвалу, якою зобов’язав спецпідрозділ «Беркут» розігнати протестувальників.

Скаргу судді Окружного адмінсуду Києва проаналізував член ВРП Микола Худик і навів кілька аргументів, чому її варто залишити без розгляду.

По-перше, соціальна мережа Facebook створена для вільного обміну власники думками різних громадян і не є засобом масової інформації. І зважаючи на той факт, що позиція Супрун щодо дій судді Аблова не була розміщена на офіційному сайті МОЗ, а опублікована у «Фейсбуці», є її особистою думкою.

По-друге, згідно зі ст. 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, передбачено, що кожен має право на свободу висловлення поглядів. Гарантії цієї статті поширюються і на висловлення поглядів чи критики, озвучення певних припущень.

По-третє, судді, які ухвалюють рішення іменем України і є публічними особами, при виконанні своїх обов’язків повинні враховувати інтерес до них з боку суспільства та право інших осіб висловлювати свої оціночні судження стосовно здійснення правосуддя, а також розрізняти спроби втручання в їхню діяльність із здійснення правосуддя та висловлення іншими особами своїх думок, припущень, критики на адресу суддів.

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«Незалежність судової влади не є її привілеєм, а обов’язком, що виникає є права кожного на справедливий суд, про що зазначено в Декларації щодо принципів незалежності судової влади, прийнятою конференцією голів верховних судів країн Центральної та Східної Європи 14 жовтня 2015 року», - сказано у висновку ВРП.

Як повідомляв «Главком», крім судді Аблова, на Уляну Супрун поскаржився до Вищої ради правосуддя суддя Окружного адміністративного суду Києва Руслан Арсірій. Він також відреагував на допис в. о. міністра у «Фейсбуці», яка стверджувала, що суддя Руслан Арсірій має репутацію рятівника сумнівних осіб.

«Понад 25 звільнених під час атестації міліціонерів були поновлені завдяки Арсірію. Він також скасував висновок про те, що екс-голова Обухівського районного суду Степанова підлягає люстрації. Ця суддя виносила рішення щодо учасників Майдану і прокуратура вже оголосила їй підозру у винесенні завідомо неправосудних рішень. Він володіє маєтком у Козині, який йому придбала мама (яка все життя пропрацювала медиком у Донецьку), а його син у 2014 році поступив до державного технічного університету міста Ульянівськ Російської Федерації», - так у «Фейсбуці» 16 січня написала пані Супрун.