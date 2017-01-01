Суддю-втікача Чауса звільнили «за відсутність на роботі»

Чаус не з'являвся на робочому місці більше року

Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса. Відповідне рішення рада прийняла на засіданні, передають Українські новини. «Вища рада правосуддя вирішила звільнити з посади судді Чауса Миколу Олексійовича», - оголосив рішення глава ВРП Ігор Бенедисюк. Чаус звільнений за відсутність на



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Суддя Микола Чаус

Чаус не з'являвся на робочому місці більше року

Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса.

Відповідне рішення рада прийняла на засіданні, передають Українські новини.

«Вища рада правосуддя вирішила звільнити з посади судді Чауса Миколу Олексійовича», - оголосив рішення глава ВРП Ігор Бенедисюк.

Чаус звільнений за відсутність на роботі без поважної причини.

Раніше Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від посади суддю Дніпровського районного суду Миколу Чауса, якого піймали на хабарі у 150 тис. дол.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса під час отримання неправомірної вигоди у сумі 150 тис. дол. за винесення рішення суду в інтересах підсудного. Повідомлення про підозру у вчиненні правопорушення за ч.4 ст.368 ККУ йому направили 11 серпня.

6 вересня 2016 року Верховна Рада України дала згоду на затримання судді та його арешт. Після цього, скориставшись суддівським імунітетом, підозрюваний залишив територію України.

З 16 серпня 2016 року суддю Чауса оголошено у національний, а з 11 листопада — у міжнародний розшук.

27 жовтня ц.р. у розшук суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса оголосив Інтерпол.

Наприкінці листопада Чаус подав до суду на президента Молдови Ігоря Додона через відмову останнього про надання йому політичного притулку,