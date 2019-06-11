Суддю, яка півтора року тому відпустила Саакашвілі, звільнили



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Суддя Лариса Цокол

Цокол відправили у відставку тимчасово, на шість місяців

Сьогодні, 11 червня, Вища рада правосуддя відправила у відставку суддю Печерського районного суду Києва Ларису Цокол, яка раніше відмовилась надати дозвіл на арешт Михайла Саакашвілі. Це сталося ще в грудні 2017 року.

Про це за підсумками засідання 11 червня повідомляє прес-служба ВРП.

«Вища рада правосуддя вирішила звільнити Цокол Ларису Іванівну з посади судді Печерського районного суду міста Києва у відставку», - зазначили у відомстві.

Також повідомляється, що Цокол відправили у відставку тимчасово, на шість місяців.

Крім того на засіданні звільнили суддю Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Зоряну Обору за власним бажанням.

11 грудня 2017 року суддя Печерського райсуду Києва Лариса Цокол відпустила експрезидента Грузії, лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі на час розслідування.

Таким чином суд не підтримав клопотання прокуратури, яка просила про запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.

Згодом на Цокол, яка напередодні відпустила Михайла Саакашвілі без обрання запобіжного заходу, було подано дві скарги до Вищої ради правосуддя.