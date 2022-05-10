Сухо, але із заморозками: прогноз погоди на 10 травня

Сьогодні буде малохмарно

Вівторок буде переважно без опадів

У вівторок, 10 травня, в Україні буде сухо, вночі у деяких регіонах очікуються заморозки на поверхні ґрунту. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Так, за прогнозами синоптиків, 10 травня буде переважно без опадів, лише у східних областях вдень місцями очікується невеликий короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, вдень на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6°С тепла, у північних, центральних, місцями західних та східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°С, у південній частині та на Закарпатті 7-12° тепла, вдень 14-19°С, на Закарпатті до 22°С.

У Києві 10 травня також буде сухо. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6°С тепла, вдень 15-17°С.

Також синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні.

Нагадаємо, у найближчі роки планету чекає температурний сюрприз – ООН.