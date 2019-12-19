  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сухо і потепління до +13: прогноз погоди на 19 грудня

    • Розсилка
    Сухо і потепління до +13: прогноз погоди на 19 грудня

    Максимальна температура повітря вдень до +12 градусів

    В Україні на день святого Миколая, 19 грудня, за прогнозом синоптиків очікується тепла погода без істотних опадів.

    Про це повідомили в пресслужбі Укргідрометцентру.

    На заході мінлива хмарність, сухо, вночі та вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі 0 ... + 6 градусів, удень +6 ... + 13 градусів.

    У Карпатах температура вночі -1 ... + 4 градуси, удень +3 ... + 8 градусів.

    На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі 0 ... + 6 градусів, вдень +4 ... + 10 градусів.

    У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці туман, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі 0 ... + 6 градусів, вдень +4 ... + 10 градусів.

    На сході України мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці туман, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі 0 ... + 6 градусів, удень +3 ... + 9 градусів.

    На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці туман, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі 0 ... + 7 градусів, удень +6 ... + 12 градусів.

    У Криму мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці туман, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 2 ... + 7 градусів, вдень +8 ... + 13 градусів.

    прогноз погоди повітря вітер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ