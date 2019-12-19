Сухо і потепління до +13: прогноз погоди на 19 грудня



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Максимальна температура повітря вдень до +12 градусів

В Україні на день святого Миколая, 19 грудня, за прогнозом синоптиків очікується тепла погода без істотних опадів.

Про це повідомили в пресслужбі Укргідрометцентру.

На заході мінлива хмарність, сухо, вночі та вранці туман, вітер південно-східний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі 0 ... + 6 градусів, удень +6 ... + 13 градусів.

У Карпатах температура вночі -1 ... + 4 градуси, удень +3 ... + 8 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі 0 ... + 6 градусів, вдень +4 ... + 10 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці туман, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі 0 ... + 6 градусів, вдень +4 ... + 10 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці туман, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі 0 ... + 6 градусів, удень +3 ... + 9 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці туман, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі 0 ... + 7 градусів, удень +6 ... + 12 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці туман, вітер північно-західний, 5-10 м / с. Температура повітря вночі + 2 ... + 7 градусів, вдень +8 ... + 13 градусів.