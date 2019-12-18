Аномально теплий грудень у Києві побив уже другий рекорд



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У вівторок у столиці суттєво перевищено рекорд максимальної температури повітря для цього дня

У вівторок, 17 грудня, у Києві після полудня стовпчик максимального термометра піднявся до +10,4°С, що на 1,7°С вище попереднього максимального значення температури для цього дня, зафіксованого у 1937 році. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, посилаючись на дані своєї метеостанції.

Зважаючи на прогноз Українського гідрометцентру, у Києві є велика ймовірність перевищення максимальної і середньодобової температури повітря у середу, зазначили кліматологи.

Як повідомлялося, середньодобова температура 16 грудня у Києві склала +6,6°С, що на 0,5°С вище попереднього рекорду температури повітря, який тримався з 2017 року.

В обсерваторії зазначили, що за кліматичною нормою таке значення відповідає температурі кінця жовтня.

Раніше кліматологи зазначили, що з грудня минулого року по нинішній листопад усі місяці виявились теплішими за кліматичну норму.

Так, середньомісячна температура листопада у Києві становила +4,6 градуси, що вище за кліматичну норму на 2,5 градуси. Найхолодніше було 22-го числа, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінус 9,7°С, а найтепліше – 6 листопада, коли максимальна температура піднялась після полудня до +19,4 градусів, що стало рекордним значенням для цього дня.

Загалом у листопаді було 5 температурних рекордів.

Як повідомлялося, за прогнозом синоптиків, грудень цього року очікується тепліший, ніж зазвичай. Похолодання і сніг скоріше за все прийдуть з 15 грудня.



