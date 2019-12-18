Погода в передноворічному Києві встановлює теплові рекорди



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Середина грудня у столиці розпочалась з температурного рекорду

Середньодобова температура 16 грудня у Києві склала +6,6°С, що на 0,5°С вище попереднього рекорду температури повітря, який тримався з 2017 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, посилаючись на дані своєї метеостанції.

В обсерваторії зазначили, що за кліматичною нормою таке значення відповідає температурі кінця жовтня.

Раніше кліматологи зазначили, що з грудня минулого року по нинішній листопад усі місяці виявились теплішими за кліматичну норму.

Так, середньомісячна температура листопада у Києві становила +4,6 градуси, що вище за кліматичну норму на 2,5 градуси. Найхолодніше було 22-го числа, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінус 9,7°С, а найтепліше – 6 листопада, коли максимальна температура піднялась після полудня до +19,4 градусів, що стало рекордним значенням для цього дня.

Загалом у листопаді було 5 температурних рекордів.

Як повідомлялося, за прогнозом синоптиків, грудень цього року очікується тепліший, ніж зазвичай. Похолодання і сніг скоріше за все прийдуть з 15 грудня.