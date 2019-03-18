Сухопутні війська США запасаються амуніцією на випадок великої війни



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Бюджет на 2020 рік передбачає подальше збільшення витрат на закупівлю боєприпасів

Очільник Командування матеріального забезпечення Сухопутних військ США генерал Гус Перна заявив про те, що одним із головних пріоритетів його діяльності є забезпечення військ необхідною кількістю амуніції на випадок великої війни. Про це пише ресурс Military.com

Мова йде як про малокаліберні боєзаряди, так і про високоточні боєприпаси. В проекті бюджету на 2020 рік передбачається закупівля 5112 ракет Hellfire – в 2019 році відповідні закупівлі складали 2309 ракет.

На боєприпаси малого і середнього калібру в наступному році передбачається витратити 508 млн доларів. Витрати цього року за цією статтею складають лише 382 млн доларів.

Також Гус Перна заявив про те, що необхідна кількість боєприпасів була відправлена в бойові командування у Євразії відповідно до наказу міністра Сухопутних військ і начальника штабу.

Нагадаємо, що відповідно до проекту фінансування американського флоту на 2020 рік чисельний склад цього роду військ знову буде складати 300 кораблів.

Раніше командувач збройними силами США в Європі і головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі, генерал Кертіс Скапаротті допустив можливість поставок Україні «морських систем» озброєння у зв'язку з ситуацією навколо Керченської протоки.

Зазначимо, що Міноборони США хоче виділити українській армії $250 млн

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