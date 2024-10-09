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«Мілтон» наближається до Флориди: якої потужності буде ураган

Наталія Порощук
glavcom.ua
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«Мілтон» наближається до Флориди: якої потужності буде ураган
Місцеві готуються до урагану, який досягне Флориди ввечері 9 жовтня або на вранці 10 жовтня
фото: aussiedlerbote.de

Ураган залишається надзвичайно небезпечним штормом для США

Ураган «Мілтон» наближається до західного узбережжя Флориди. Його потужність зменшилася до четвертої категорії, втім залишається руйнівною. Про це повідомляє The Washington Post.

«Швидкість вітру шторму дещо знизилася – зі 160 миль/год (понад 250 км/год) зранку до 145 миль/год (понад 230 км/год), але він залишається надзвичайно небезпечним штормом четвертої категорії», – йдеться у матеріалі.

Ураган досягне Флориди 9 жовтня ввечері або вранці 10 жовтня, повідомив Національний центр спостереження за ураганами. Очікується, що його потужність знизиться до третьої категорії.

Мілтон, який має максимальну швидкість вітру майже 155 миль/год із сильнішими поривами,
становить серйозну загрозу для густонаселеної зони, яка включає Тампу, Сарасоту та Форт-Майєрс. Крім «згубних ураганних вітрів», прибережні громади стикаються з «небезпечними для життя» штормовими хвилями, повідомляє центр.

Нагадаємо, що американці зі штату Флорида евакуюються із своїх будинків та переїжджають вглиб території країни, втікаючи від урагану «Мілтон». На дорогах спостерігаються значні затори, а на заправках закінчується пальне.

До слова, президент США Джо Байден переніс свій візит в Німеччину через ураган, який насувається на Америку. 

Пізніше стало відомо, що аналогічне рішення прийняв і держсекретар США Блінкен. Він не поїде в Німеччину через ураган, який на днях накриє узбережжя Флориди. 

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Теги: Флорида США ураган негода погода

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