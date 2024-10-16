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У яких районах Києва вміст пилу у повітрі перетнув допустиму норму: результати моніторингу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У яких районах Києва вміст пилу у повітрі перетнув допустиму норму: результати моніторингу
фото: glavcom.ua

Радіаційний фон у всьому місті у межах норми

Станом на 08:00 16 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві дуже низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 17 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 17.4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 11.1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 13.7 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 18.7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 2.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 310.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 15.5 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 4.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.107 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 16 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 16.1 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 11.6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 14.4 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 29.3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 1.6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 361.6 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 8.6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 20.3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.115 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 15 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 23.4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 13.6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 18.3 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 34.2 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 2.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 396.5 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 7.1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 19.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.12 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря* – 20 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 13.1 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 11.2 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 12.5 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 34.9 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 3.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 458.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 7.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • оксид азоту – 40.3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.093 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 20 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 19.1 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 14 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 17.1 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 27.5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 1.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 450 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 15.1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 0.2 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • оксид азоту – 16.1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.119 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 18 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 21.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 12.9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 16.8 мкг/м3;
  • оксид вуглецю – 522.2 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 0.9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 42.5 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • оксид азоту – 37.7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.109 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 15 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 24 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 12.2 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 16.8 мкг/м3;
  • озон – 5 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 651.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 2.3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 45.9 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • сірководень – 0.9 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);
  • оксид азоту – 58.2 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.096 мкЗв/год.

Нагадаємо, протягом 16 жовтня у Києві очікується хмарна погода від ранку й до вечора. Вдень можливий невеликий дощ. На Київщині буде хмарно з проясненнями. Вдень очікується невеликий дощ, який також місцями йтиме і вночі. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +3...+8 °C, вдень +8...+13 °C. 

 

Теги: повітря вітер погода екологія

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