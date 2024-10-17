Через погоду війська РФ сповільнюють наступ на Курщині, але просуваються на Донбасі – звіт ISW

Погода вносить свої корективи у просування росіян на території Курської області

В Курській області механізовані війська росіян мають обмежену змогу просуватися через погані погодні умови, натомість вони атакують малими піхотними групами. На Донбасі окупанти просунулись в декількох населених пунктах та наступають на Покровському та Курахівському напрямку. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своємук звіті.

Українська операція на Курщині

Фото: ISW

Повідомляється, що погана погода уповільнює та ускладнює просування механізованих засобів Росії та України на українському виступі в Курській області. Український військовослужбовець, який діє в Курській області, повідомив, що російські сили атакують невеликими групами піхоти на бойових машинах-амфібіях і що проблеми зі зв’язком між українськими підрозділами, можливо, спричинені поганими погодними умовами, можуть сприяти контратакам Росії в Курській області. Військовослужбовець зазначив, що зараз співвідношення між українською та російською живою силою становить один до п’яти військовослужбовців, і що українські сили продовжують атакувати, незважаючи на брак живої сили та проблеми з координацією.

Російські війська нещодавно просунулися на західному боці українського виступу в Курській області на тлі продовження боїв уздовж усього виступу 15 і 16 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 жовтня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Любимівки та на західному Зеленому Путі.

Російські та українські сили продовжували обмежені позиційні бойові дії в Глушковському районі (на захід від головного українського виступу в Курській області).

Харківська область

Фото: ISW

Повідомляється, що українські війська нещодавно просунулися на північ від Харкова під час триваючих боїв на півночі Харківської області 16 жовтня. Головне управління військової розвідки України (ГУР) повідомило, що його підрозділи очистили лісовий масив площею 400 гектарів на північ від Липців (на північ від Харкова).

Підрозділи ГУР в ході операції знищив три мотострілецьких батальйони Росії, а також загін "Штурм" і розвідувальну роту 7-го мотострілецького полку (11-й армійський корпус (АК) Ленінградського військового округу.

16 жовтня Харківське угруповання військ України опублікувало кадри, на яких показано нещодавнє відбиття українськими силами російської механізованої атаки чисельністю у взвод у невизначеному районі харківського напрямку, і повідомило, що під час штурму українські сили знищили три російські бронемашини.

Луганська область

Фото: ISW

Російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Сватового під час продовження наступальних операцій уздовж лінії Куп’янськ-Сватове 16 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані 12 жовтня, показують, що російські війська нещодавно просунулися вздовж бурелому на схід від Кругляківки.

Російські війська нещодавно захопили Невське та більшу частину Макіївки (обидва на північний захід від Кремінної) під час продовження наступальних операцій у районі Кремінної 16 жовтня.

Аналітики повідомляють, що російські сили готуються посилити наступ у районі Кремінної, але у них у цьому районі, ймовірно, не вистачає резервів, необхідних для підтримки тривалих інтенсивних наступальних операцій.

Донецька область

Фото: ISW

Російські війська нещодавно просунулися поблизу Сіверська на тлі триваючих наступальних операцій у цьому районі 16 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 жовтня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на північ від Верхньокам’янського (на схід від Сіверська).

РФ продовжувала наступ у районі Часового Яру, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Російські війська вели наступальні операції на північ від Часового Яру в районі Калинівки та на південь від Часового Яру в районі Ступочок і Предтечиного.

Фото: ISW

16 жовтня Міністерство оборони Росії (Міністерство оборони) заявило, що російські війська захопили Красний Яр (на південний схід від Покровська), а російський мілблогер стверджував, що російські війська просунулися на південний захід від Селидового (на південний схід від Покровська). Проте ISW не знайшло візуального підтвердження цих тверджень.

Російські війська 15 і 16 жовтня продовжували наступальні операції на схід від Курахового в районі Георгіївки, але не здійснили жодного підтвердженого просування. Українська бригада, яка діяла на Курахівському напрямку, 15 жовтня опублікувала кадри, на яких українські сили відбивають принаймні взвод російської механізованої атаки в невизначеному районі.

«Південна вісь»

Фото: ISW

Російські війська здійснили наземні атаки в західній Запорізькій області біля Малої Токмачки (на північний схід від Роботиного). 15 жовтня російський мілблогер заявив, що російські війська почали просуватися до північного Кам’янського (на південь від Степногірська), хоча ISW не знайшло візуального підтвердження цієї заяви.

Російський мілблогер заявив, що дощова погода в Запорізькій області затопила російські окопи та ускладнила використання колісної техніки для доставки боєприпасів і провіанту на передові позиції.

Повідомляється, що підрозділи російського спецзагону «Валькірія» (4-та військова база 58-ї загальновійськової армії (ОГА) Південного військового округу (ПВО) продовжують діяти поблизу Кам’янського.