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Експерти проаналізували стан повітря у столиці: який рівень забрудненості

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Експерти проаналізували стан повітря у столиці: який рівень забрудненості
У всіх районах правого берега дуже низький рівень забрудненості
фото: glavcom.ua

Радіаційний фон у всьому місті у нормі

Станом на 08:00 15 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві дуже низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 14 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 14 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 7.2 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 11.3 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 16.7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 1.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 252.1 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 35.1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 2.6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.108 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 15 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 17.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 7.3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 12.7 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 28.3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 0.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 276.1 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 26.8 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 9.5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.111 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 16 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 20.2 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 7.5 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 14 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 28 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 1.3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 277.2 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 25.9 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 4.1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.112 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 15 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 11.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 6.6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 9.1 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 27.7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 2.3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 288.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 25 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • оксид азоту – 10.3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.103 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 18 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 20.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 7.2 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 13.7 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 25.1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 1.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 701.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 32.1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • оксид азоту – 21.1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.119 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 13 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 18.2 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 9.1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 13.2 мкг/м3;
  • оксид вуглецю – 326.5 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 0.2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 33.4 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • оксид азоту – 8.3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.117 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 17 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 19.2 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 13.6 мкг/м3;
  • озон – 27.4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 390 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 1.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 33.7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • сірководень – 0.7 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);
  • оксид азоту – 13.1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0.096 мкЗв/год.

Нагадаємо, протягом 15 жовтня у Києві та області очікується похмура та дощова погода, температура поступово знижується. Синоптики попереджають вже про +3 °C вночі. Сьогодні у Києві та області буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий дощ. 

Теги: екологія Київ погода повітря

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