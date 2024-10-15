Терехов розповів, коли в Харкові почнеться опалювальний сезон

Стартом для запуску тепла у домівки стане зниження середньодобової температури до +8 градусів

Харків готовий розпочати опалювальний сезон, однак не поспішає цього робити через хорошу погоду. Про це заявив міський голова міста Ігор Терехов.

«Місто вже готове розпочати опалювальний сезон, але поки в нас є можливість зекономити газ та ваші кошти, адже погода сприяє», – каже він.

Як зазначив міський голова Харкова, стартом для запуску тепла у домівки стане зниження середньодобової температури до +8 градусів або нижче протягом трьох днів поспіль.

Нагадаємо, у понеділок, 14 жовтня 2024 року, Київ розпочав опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста. Житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до 8 градусів тепла протягом трьох діб та зберігатиметься тенденція до похолодання.

Як повідомлялося, найближчими днями в окремих регіонах України прогнозують перші заморозки. Енергетики впевнені, що похолодання не призведе до відновлення графіків відключення електроенергії.

До слова, 9 жовтня, на 11 днів раніше запланованого, НАЕК «Енергоатом» вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з АЕС – нині блок набирає потужності. «Енергоатом» повідомив про те, що наразі всі дев’ять енергоблоків, які працюють на підконтрольній Україні території, готові до роботи в осінньо-зимовий період.