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Прохолодно та дощитиме: прогноз погоди на 17 жовтня

glavcom.ua
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Прохолодно та дощитиме: прогноз погоди на 17 жовтня
Прогноз погоди 17 жовтня
Фото: glavcom.ua

У південних та східних регіонах можливі дощі

17 жовтня українців очікує переважно суха погода, буде хмарно, з проясненнями. Слабкий дощ можна очікувати у південних та східних регіонах. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде північним, 5-10 м/с.

Вночі у західних регіонах очікуються заморозки до -1°C, на півдні країни та у східних регіонах вночі температура сягатиме в середньому +4-8°C. Вдень повітря прогріється до 9-11°C, а на півдні та в Криму буде тепліше – 10-12°C.

Карта погоди на 17 жовтня
Карта погоди на 17 жовтня
Фото: Укргідрометцентр

У Київській області також очікується сонячний день без опадів, але із мінливою хмарністю. Вітер північний 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме від -1 до +3°C, а вдень підніметься до 9-13°C. У Києві вночі очікується близько +2°C, а вдень – 9-11°C.

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Теги: прогноз погоди повітря вітер погода

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