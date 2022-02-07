Путін не підпустив Макрона близько до себе: перші деталі зустрічі

Путін традиційно не підпустив до себе іноземного лідера, через страх перед коронавірусом

Путін традиційно не підпустив до себе іноземного лідера, через страх перед коронавірусом

Після зустрічі президенти проведуть пресконференцію

Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з главою Кремля Володимиром Путіним. На порядку денному переговорів президентів буде ситуація довкола кордонів України, а також безпека в Європі.

Як повідомляють російські ЗМІ, після зустрічі президенти проведуть пресконференцію. Як видно на опублікованих кадрах, Путін традиційно не підпустив до себе іноземного лідера через страх перед коронавірусом. Хоча на днях Путін допустив до свого «тіла» тільки щепленого «Супутником» президента Аргентини (фото).

Сьогодні ж на відкритій для медіа частину зустрічі Путін заявив про наявність «спільної стурбованості» Росії та Франції у сфері безпеки в Європі та висловив подяку за участь у виробленні рішень та готовності обговорювати тему.

При цьому російський лідер наголосив, що Франція бере фундаментальну участь у європейській безпеці, у тому числі розробці Мінських угод та організації «нормандського формату».

У свою чергу Макрон заявив про необхідність того, щоб у питанні європейської безпеки всі поводилися «відповідально». Також він наголосив на необхідності діалогу, висловивши припущення, що сьогоднішня зустріч може «відкрити шлях до деескалації».

Він також додав, що хотів би обговорити питання безпеки, а також ситуацію навколо України, «нормандський формат».

Зазначимо, це перші особисті переговори лідерів двох країн за два роки. Перед цим візитом Макрон говорив із президентом США Джо Байденом. 40-хвилинний дзвінок дозволив двом лідерам «поділитися інформацією» для координації позицій перед поїздкою, зазначив президент Франції.

8 лютого, після переговорів із Путіним, Макрон здійснить візит до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Еммануель Макрон заявив, що його візит до Москви та активний діалог з Росією спрямовані на недопущення можливого вторгнення в Україну.

Візит Макрона до Росії та України відбувається менше як за три місяці до президентських виборів у Франції. Його політичні радники бачать потенційні виборчі дивіденди від цієї місії, хоча Макрон ще не оголосив, чи балотуватиметься на новий термін.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що вторгнення Росії в Україну «буде коштувати дуже дорого». До слова, канцлер Німеччини приїде в Київ перед візитом до Путіна: відома дата.

Також цього тижня президенти Німеччини, Франції та Польщі зберуться для обговорення ситуації в Україні.