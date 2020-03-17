Супровід Путіна почали тестувати на коронавірус



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Володимир Путін летить в окупований Крим

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не відповів на питання, чи буде така практика тепер регулярна для всіх, хто знаходиться поруч з главою держави

Адміністрація президента Росії попросила людей, які завтра полетять з Володимиром Путіним в окупований Крим, терміново здати тест на коронавірус. Про це розповіли два учасники поїздки, пишуть росЗМІ.

Путін буде на анексованому півострові в середу і четвер, там він в тому числі вручить державні нагороди будівельникам Кримського моста (указ про нагородження президент підписав напередодні, згідно з документом, Героя праці отримав його друг, мільярдер Аркадій Ротенберг).

Чи здали тест нагороджені, наразі невідомо, але членів делегації, які полетять з Путіним з Москви, в тому числі журналістів, попросили здати тест в поліклініці управління справами президента.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не відповів на питання, чи буде така практика тепер регулярна для всіх, хто знаходиться поруч з главою держави.

Як повідомлялось, у Росії людей із підозрою на коронавірус ловитиме ФСБ.

За даними на 16 березня, у Росії виявлено 93 випадки зараження коронавірусом. Значна кількість хворих перебувають у Москві, де у зв'язку з поширенням інфекції вжито найсуворіших обмежувальних заходів - на три тижні закрито державні школи, заборонені розважальні заходи з кількістю учасників понад 50.