Голосування за путінські правки: ніхто не врятує населення Росії від смертельної провокації

Путін вирішив, що йому терміново треба саме зараз стати довічним президентом

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Я держу сообщение, которое мне прислала моя дочь. Катя, 3 минуты назад, читаю: «Аэрофлот» приостанавливает следующие рейсы — в Прагу с 20 марта по 30 апреля, Франкфурт-Мюнхен – с 19 марта по 30 апреля, Солоники – с 16 марта по 30 апреля 2020 года. Итак. Карантинная служба понимает, что в России, несмотря на то, что любой взрыв это «хлопок», а любое заболевание, даже смертельное, это ОРВИ, делает отчаянные шаги, и правильные шаги для того, чтобы этот коронавирус в огромной стране, в которой, как любит говорить власть, 140 миллионов человек, как-то сделать, чтобы не все умерли.

Потому что если мы с вами хотим понять, какие шаги делать в стране, то мы должны эту страну, Россию, сравнивать только с одной страной, которая называется США. Потому что США, как вы понимаете, близки по количеству людей, хотя там на 100 миллионов больше, но самое главное – это тоже федерация. Правда, у нас более унитарная федерация, Российская федерация, несмотря на то, что это фиктивная федерация, это все-таки унитарное государство из-за вертикали — что показало голосование за Путина.

Но мы должны абсолютно повторять те шаги, которые делает страна, США. Потому что у них можно спросить с президента, что ты сделал. Например, вы знаете, что президент Трамп объявил о временном – не помню, на 2 или 3 месяца — убрать налоги с малого и среднего бизнеса. И даже, по-моему, сейчас речь идет про корпорации. Я не слышал, чтобы у нас об этом шел разговор. Другими словами, мы видим, что все падает и людей надо поддержать.

А теперь – внимание. Как любит говорить Ольга Журавлева, «догадайтесь с трех раз» — как Путин, — подчеркнул, не Российская Федерация, а Путин, конкретно этот человек, — что он придумал? Он придумал, что ему срочно надо быть президентом навсегда. И левая рука его закрывает границы с 19, 18, 17, а правая рука говорит медицинскому начальнику, последнему какому-то честному человеку, который добрался до тела нашего замечательного духовного лидера. Который и есть Россия, и говорит: Слушайте, вы понимаете, что все придут и что это будет? Вы всех в разгар кризиса соединяете на выборных участках? Путин говорит: Пошел отсюда, чтобы я тебя не видел. Давайте, голосование будет.

И заметьте: ни Совет Федерации, ни Госдума РФ, вообще никто не может спасти население России от этой ужасной, смертельной провокации. Это же антироссийский поступок. Еще раз: левой рукой все закрывают. Правой рукой – 24 часа в сутки требуют: придите на участки и проголосуйте.

Джерело: Эхо Москвы

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