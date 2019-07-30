Про що депутат-початківець не дізнається на курсах «молодого бійця»
Партія «Слуга народу» організувала тижневий тренінг для своїх депутатів, обраних до парламенту 9-го скликання
Сама по себе идея заслуживает похвалы, однако набор тем, с которыми специально нанятые профессора Киевской школы экономики собираются знакомить начинающих законодателей, очевидно не является первоочередным и не позволяет подготовить их к работе в составе парламента воюющей страны.
Завтра этим людям придётся публично высказывать свои мысли и давать политические оценки по самым острым вопросам войны и мира. Их слова усилиями украинских СМИ донесут до миллионов граждан страны. Каждая непродуманная фраза тысячи раз будет использована государством-агрессором для расшатывания украинского общества и зомбирования наших граждан, проживающих на оккупированных территориях.
Тепличных условий и скидок для «новых лиц» не будет.
Публичная деятельность новых парламентариев начинается в условиях небывалой активизации сил российского реванша в украинской политике – в новой Верховной Раде, СМИ и социальных сетях.
Информационная агрессия, а точнее информационная оккупация, когда половина телеканалов страны фактически принадлежит Кремлю, а другая – местным олигархам, для которых Украина лишь место зарабатывания сверхприбылей, не оставляет права на ошибки.
Новым парламентариям предстоит принимать участие в работе постоянных делегаций парламентских ассамблей Совета Европы, ОБСЕ, НАТО и других международных организаций. На каждой сессии этих организаций необходимо жёстко отстаивать интересы своей страны в прямом политическом противостоянии с тщательно подготовленными российскими пропагандистами, европейскими агентами влияния Кремля и пятой колонной, неизбежно присутствующей в составе каждой украинской делегации.
Один из эффективных механизмов разрыхления общественного мнения в Украине и за рубежом относительно вооружённой агрессии Российской Федерации против нашей страны – постоянное манипулирование терминами. В результате, не только многие европейцы, но и украинцы наивно думают, что вооружённая агрессия и война – это разные вещи, что факт российской оккупации Донбасса надо по-прежнему доказывать, а вопрос возвращения Крыма надо оставить следующим поколениям.
Именно поэтому начинать подготовку новых депутатов необходимо с однозначного определения терминов на тему обороны и безопасности страны.
Обязательной частью курса должно быть изучение Конституции, Закона «Об обороне» и других законодательных актов Украины, а также документов международных организаций и инстанций, закрепляющих чёткое определение действий агрессора на нашей земле и текущий статус отношений с Российской Федерацией.
Уверен, что важной частью подготовки должно быть глубокое изучение «минских договорённостей», навязанных Путиным, и последствий их реализации, а также Будапештских гарантий, данных нашей стране в обмен на отказ от ядерного оружия. Правда, до этого новое политическое руководство страны должно определить своё собственное отношение к этим вопросам.
В условиях войны, развязанной путинской Россией против нашей страны, недостаточно разъяснить новым законодателям термин «гибридная война». Необходимо объяснить цели агрессора, стратегию и методы ведения такого рода войны. Новым украинским политикам важно понять, что враг сегодня делает ставку не столько на использование традиционных видов оружия, сколько на инструменты активного воздействия на общественное мнение и использование протестного потенциала населения. Объектом целенаправленного влияния государства-агрессора и его спецслужб является также политическая элита Украины – как старая, так и новая, к которой, пусть пока и формально, можно отнести новых законодателей.
При всем уважении к Киевской школе экономики и её преподавателям, сориентировать «слуг народа» в перечисленных вопросах они не в состоянии. Потому считаю, что для новых народных депутатов должен проводиться специальный тренинг силами Национальной академии обороны и Национальной академии СБУ.
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ОПЗЖ13.05%
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Батьківщина8.18%
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Європейська солідарність8.10%
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Голос5.82%
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Радикальна партія Олега Ляшка4.01%
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Сила і честь3.82%
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Опозиційний блок3.03%
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Українська стратегія Гройсмана2.41%
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Партія Шарія2.23%
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Свобода2.16%
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Громадянська позиція1.04%
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Партія зелених України0.66%
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Самопоміч0.62%
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Аграрна партія України0.51%
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Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.46%
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Сила людей0.19%
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Сила права0.14%
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Патріот0.11%
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Соціальна справедливість0.11%
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Факел0.05%
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Незалежність0.05%