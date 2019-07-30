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    Думки вголос

    Про що депутат-початківець не дізнається на курсах «молодого бійця»

    • Андрій Сенченко

      Лідер Всеукраїнського правозахисного руху «Сила права»

    • Розсилка
    <span>Тренінг для депутатів від партії &laquo;Слуга народу&raquo; у Трускавці, 29 липня 2019 року</span> - Про що депутат-початківець не дізнається на курсах «молодого бійця»
    Тренінг для депутатів від партії «Слуга народу» у Трускавці, 29 липня 2019 року

    Партія «Слуга народу» організувала тижневий тренінг для своїх депутатів, обраних до парламенту 9-го скликання

    Сама по себе идея заслуживает похвалы, однако набор тем, с которыми специально нанятые профессора Киевской школы экономики собираются знакомить начинающих законодателей, очевидно не является первоочередным и не позволяет подготовить их к работе в составе парламента воюющей страны.

    Завтра этим людям придётся публично высказывать свои мысли и давать политические оценки по самым острым вопросам войны и мира. Их слова усилиями украинских СМИ донесут до миллионов граждан страны. Каждая непродуманная фраза тысячи раз будет использована государством-агрессором для расшатывания украинского общества и зомбирования наших граждан, проживающих на оккупированных территориях.

    Тепличных условий и скидок для «новых лиц» не будет.

    Публичная деятельность новых парламентариев начинается в условиях небывалой активизации сил российского реванша в украинской политике – в новой Верховной Раде, СМИ и социальных сетях.

    Информационная агрессия, а точнее информационная оккупация, когда половина телеканалов страны фактически принадлежит Кремлю, а другая – местным олигархам, для которых Украина лишь место зарабатывания сверхприбылей, не оставляет права на ошибки.

    Новым парламентариям предстоит принимать участие в работе постоянных делегаций парламентских ассамблей Совета Европы, ОБСЕ, НАТО и других международных организаций. На каждой сессии этих организаций необходимо жёстко отстаивать интересы своей страны в прямом политическом противостоянии с тщательно подготовленными российскими пропагандистами, европейскими агентами влияния Кремля и пятой колонной, неизбежно присутствующей в составе каждой украинской делегации.

    Один из эффективных механизмов разрыхления общественного мнения в Украине и за рубежом относительно вооружённой агрессии Российской Федерации против нашей страны – постоянное манипулирование терминами. В результате, не только многие европейцы, но и украинцы наивно думают, что вооружённая агрессия и война – это разные вещи, что факт российской оккупации Донбасса надо по-прежнему доказывать, а вопрос возвращения Крыма надо оставить следующим поколениям.

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    Именно поэтому начинать подготовку новых депутатов необходимо с однозначного определения терминов на тему обороны и безопасности страны.

    Обязательной частью курса должно быть изучение Конституции, Закона «Об обороне» и других законодательных актов Украины, а также документов международных организаций и инстанций, закрепляющих чёткое определение действий агрессора на нашей земле и текущий статус отношений с Российской Федерацией.

    Уверен, что важной частью подготовки должно быть глубокое изучение «минских договорённостей», навязанных Путиным, и последствий их реализации, а также Будапештских гарантий, данных нашей стране в обмен на отказ от ядерного оружия. Правда, до этого новое политическое руководство страны должно определить своё собственное отношение к этим вопросам.

    В условиях войны, развязанной путинской Россией против нашей страны, недостаточно разъяснить новым законодателям термин «гибридная война». Необходимо объяснить цели агрессора, стратегию и методы ведения такого рода войны. Новым украинским политикам важно понять, что враг сегодня делает ставку не столько на использование традиционных видов оружия, сколько на инструменты активного воздействия на общественное мнение и использование протестного потенциала населения. Объектом целенаправленного влияния государства-агрессора и его спецслужб является также политическая элита Украины – как старая, так и новая, к которой, пусть пока и формально, можно отнести новых законодателей.

    При всем уважении к Киевской школе экономики и её преподавателям, сориентировать «слуг народа» в перечисленных вопросах они не в состоянии. Потому считаю, что для новых народных депутатов должен проводиться специальный тренинг силами Национальной академии обороны и Национальной академии СБУ.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.16%
    • ОПЗЖ
      13.05%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.10%
    • Голос
      5.82%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.01%
    • Сила і честь
      3.82%
    • Опозиційний блок
      3.03%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.41%
    • Партія Шарія
      2.23%
    • Свобода
      2.16%
    • Громадянська позиція
      1.04%
    • Партія зелених України
      0.66%
    • Самопоміч
      0.62%
    • Аграрна партія України
      0.51%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.46%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Патріот
      0.11%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%
    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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