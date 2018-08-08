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    Супрун розвінчала міф про шалені нітрати в кавунах

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    Супрун розвінчала міф про шалені нітрати в кавунах

    Нітрати містяться не лише у багатьох овочах і фруктах, а також і в людському організмі

    Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook розповіла, в яких овочах найбільше нітратів.

    «Найбільше нітратів міститься в шпинаті, селері, листовій капусті і столовому буряку. У середньому 1-1,5 тисячі міліграмів на кілограм. Менше шкідливих солей мають цибуля, перець, баклажани, зелений горошок»,- зазначила Супрун.

    Вона додала, що в кавунах вміст нітратів становить 60 міліграмів на кілограм, що значно менше, ніж у шпинаті та селері.

    За її словами, нітрати також містяться у воді і в нашому організмі.

    Вона зазначила, що ВООЗ вказує рекомендованою денною дозою нітратів 3,7 мг/кг, тобто 222 мг для людини масою 60 кг. Але додала, що таке обмеження на сьогодні вважається занадто застереженням, а в здоровому раціоні показники будуть вищими.

    Також Супрун додала, що отримати небезпечну дозу нітратів досить складно і не варто через них відмовлятися від овочів.

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    здоров'я медицина продукти їжа Уляна Супрун
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