У Кремлі спростували інформацію про відставку Суркова



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Владислав Сурков працює помічником президента Росії з вересня 2013 року

Дмитро Пєсков заявив, що «ніяких указів (щодо відставки Владислава Суркова) ми не випускали»

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в коментарі журналістам спростував повідомлення про відставку помічника глави держави Владислава Суркова. Про це повідомляє російське інтернет-видання РБК.

«Поки виходьте з того, що ніяких указів ми не випускали», - заявив Пєсков.

Telegram-канал «Незигарь» і російська телеведуча Ксенія Собчак заявили, що близько двох тижнів тому Сурков нібито подав у відставку. Директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков спростував цю інформацію.

Сурков працює помічником президента Росії з вересня 2013 року. Вперше був призначений помічником глави держави в 2004 році, у 2008 році став першим заступником керівника адміністрації президента, в 2011 році - заступником голови уряду.

Раніше повідомлялося, що Путін призначив нового куратора ОРДЛО.

Нагадаємо, 17 березня 2014 року на Суркова були накладені міжнародні санкції у зв'язку з агресією Росії проти України. Уряд США заборонив йому в'їзд до країни, наклав арешт на активи та власність, що перебувають на території Сполучених Штатів. Американська сторона вважає помічника президента Росії одним з головних високопоставлених чиновників російської адміністрації, відповідальних за порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Аналогічні заходи були прийняті з боку уряду Канади.

Також включений в санкційні списки Європейського союзу, Австралії, Швейцарії та України. Сурков пояснив, що рахунків за кордоном не має, а рішення Вашингтона розцінює як визнання його заслуг перед Росією.

12 грудня 2014 року Владислав Сурков покинув пост голови опікунської ради Сколковського інституту науки і технологій (Сколтеха), який він очолював з липня 2012 року, нібито через те, що він не хоче бути «політичною причиною порушення гармонії у взаєминах» Сколтеха і Массачусетського технологічного інституту (США).

У жовтні 2014 року Ігор Стрелков звинуватив Суркова в прагненні до руйнування й розкрадання.

19 лютого 2015 року голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко звинуватив Владислава Суркова, який перебував в лютому 2014 року в Києві, в керівництві групами іноземних снайперів, які обстрілювали людей на Майдані. Він прямо послався на задокументовані допити співробітників спецпідрозділу «Альфа», які свідчили про місцезнаходження іноземних снайперських груп, які цілилися і в мітингувальників, і в співробітників Міністерства внутрішніх справ України.

Міністерство закордонних справ Російської Федерації і особисто президент Росії заперечували причетність Суркова до цієї справи.

27 лютого 2015 року Валентин Наливайченко повідомив, що Владислав Сурков координував діяльність збройних терористичних формувань на сході України. Зокрема давав вказівки з приводу інформаційної політики, поради як саме висловлюватися з приводу перспективи введення миротворців на схід України.