Сурков, як свого часу і Геббельс, перетворився з маніпулятора на військового злочинця

Суркову ще доведеться відповісти за пролиту з його вини кров

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В развитии российской политики было два этапа — игровой и кровавый. У истоков обоих стоит Сурков. На первом игровом, «политтехнологическим» этапе, разыгрывались всяческие комбинации для обеспечения победы «нужных кандидатов», мочения неугодных, отвлечения людей от их насущных проблем.

Всё это выглядело как относительно безобидное шоу. Просто «эстет» Сурков и другие «эстеты»-политтехнологи (если честно, просто шарлатаны) самовыражались за счёт заказчика, придумывая различные манипулятивные технологии и шоу. Но потом ложь закончилась кровью.

Продав душу дьяволу один раз, уже невозможно перестать ему служить. Суркову дали новое поручение: режиссировать уже не избирательные шоу, а войну. И он в 2014 году, во время подготовки и начала агрессии против Украины, обеспечил переход от «игровой» стадии российских политтехнологий к стадии «кровавой». Люди, которые до этого вместе с ним занимались политтехнологическими играми, в том числе и Чеснаков, стали соучастниками реальных военных преступлений. Сурков, как в своё время Геббельс, превратился из манипулятора избирателями в военного преступника. Ему ещё придется ответить за пролитую по его вине кровь.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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