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    Сущенко вперше зателефонував з колонії

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    Адвокат і захисник поповнили Роману Сущенку карту для дзвінків, після чого він зміг телефонувати - Сущенко вперше зателефонував з колонії
    Адвокат і захисник поповнили Роману Сущенку карту для дзвінків, після чого він зміг телефонувати

    «У нього все в порядку, передавав усім привіт», - пише Фейгін

    Незаконно засуджений у РФ журналіст Укрінформу Роман Сущенко зателефонував із колонії своєму громадському захиснику Марку Фейгіну. Про це сам Фейгін написав у Facebook.

    «Щойно з ВК-11 мені зателефонував Роман Сущенко. Дали 15 хвилин для розмови. У нього все в порядку, передавав усім привіт», - пише Фейгін.

    Минулого тижня у колонії було побачення Сущенка з його адвокатом. Адвокат і захисник поповнили йому карту для дзвінків, після чого він зміг телефонувати.

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    США вимагають звільнення Сущенка, Сенцова та Асєєва.

    Нагадаємо, власного журналіста Романа Сущенка, в порушення міжнародних правил, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому пред'явили обвинувачення у шпигунстві. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ це спростували.

    8 жовтня стало відомо про етапування Сущенка до місця відбування покарання. 7 листопада ФСВП Росії повідомила посольству України у Москві, що Сущенка етапували до ФКУ ВК-11 УФСВП Росії по Кіровській області (місто Кірово-Чепецьк, село Утробіно).
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