Сущенко вперше зателефонував з колонії

Адвокат і захисник поповнили Роману Сущенку карту для дзвінків, після чого він зміг телефонувати

«У нього все в порядку, передавав усім привіт», - пише Фейгін

«Щойно з ВК-11 мені зателефонував Роман Сущенко. Дали 15 хвилин для розмови. У нього все в порядку, передавав усім привіт», - пише Фейгін.

Минулого тижня у колонії було побачення Сущенка з його адвокатом. Адвокат і захисник поповнили йому карту для дзвінків, після чого він зміг телефонувати.

Як повідомлялося, Сущенко сидить у сусідній камері з політв'язнем Виговським - захисник.

США вимагають звільнення Сущенка, Сенцова та Асєєва.

Нагадаємо, власного журналіста Романа Сущенка, в порушення міжнародних правил, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому пред'явили обвинувачення у шпигунстві. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ це спростували.

8 жовтня стало відомо про етапування Сущенка до місця відбування покарання. 7 листопада ФСВП Росії повідомила посольству України у Москві, що Сущенка етапували до ФКУ ВК-11 УФСВП Росії по Кіровській області (місто Кірово-Чепецьк, село Утробіно).