Суспільне «буде жити», попри недофінансування — Аласанія



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Зураб Аласанія 31 травня на VII міжнародному форумі Lviv Media Forum

Уряд виділив лише 59% фінансування, але обіцяв переглянути це питання - заявив очільник Суспільного

Суспільне телебачення не отримало у першому півріччі повного фінансування, але попри це продовжить працювати.

Про це на Львівському медіафорумі заявив голова правління Суспільного Зураб Аласанія, повідомляє «Громадське».

За його словами, уряд виділив лише 59% фінансування, але обіцяв переглянути це питання. Проте більше грошей мовник не отримав.

«Мали переглянути у першому півріччі, але нічого не переглянули. Але ми звикли до цього. Кожного разу вони кажуть — переглянемо, але потім не переглядають. Тому ми на півроку живемо весь рік», — зазначив Аласанія.

Водночас очільник Суспільного запевнив, що воно разом із філіями продовжить роботу.

«Суспільне та його філії будуть жити. Єдине, що можу сказати, що є невизначеність політична. В адміністрації нинішнього президента мені були сказані дивні речі, які я не дуже розумію. До прикладу — стара система всім не подобалась, треба лікувати її. Але ліки можуть стати загрозою для життя і мати такий побічний ефект, що не зрозуміло, що з цього вийде. Тобто я такий насторожений», — розповів Аласанія.

Щодо того, чи залишиться він на посаді, рішення ухвалить суд. Засідання у справі про звільнення Аласанії призначені на 11 і 19 червня.

Як відомо, 31 січня 2018 року наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України прийняла рішення про дострокове припинення контракту з головою правління Суспільного мовлення Зурабом Аласанією. При цьому було запропоновано, що т.в.о. голови правління НСТУ має стати член правління НСТУ Микола Чернотицький.

Наглядова Рада Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) поки що не звільнила з посади голови правління Суспільного мовника Зураба Аласанію.

Аласанія керував Національною телекомпанією з 2014 р. до листопада 2016 року. У 2017 році наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії за результатами відкритого конкурсу обрала його головою правління Суспільного мовлення. Він мав працювати на посаді чотири роки.