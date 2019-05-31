У Зеленського заявили, що сформують уряд вже наприкінці літа
Данилюк вважає, що швидке формування уряду прискорить отримання траншу від МВФ
Секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що вже наприкінці серпня або на початку вересня в Україні може бути сформовано новий уряд. Про це він сказав у ефірі «1+1», повідомляє РБК-Україна.
За його словами, новий склад Кабінету міністрів має бути сформований одразу після позачергових парламентських виборів.
«У результаті дострокових виборів, уряд може бути сформований вже наприкінці серпня або на початку вересня», - зазначив Данилюк.
Він додав, що таким чином може бути прискорено отримання наступного траншу МВФ.
«Отримання траншу МВФ могло б значно затягнутися, якщо би вибори проходили у жовтні. Тоді МВФ мав би чекати, поки сформується новий коаліційний уряд, а це могло б тривати до кінця року.Таким чином, команда нового президента Володимира Зеленського прискорила отримання траншу. В іншому випадку Україна могла б зіткнутися із фінансовою кризою», - заявив Данилюк.
Нагадаємо, у РНБО заявили, що засідання в Нормандському форматі планується у липні.
Як повідомлялося, Зеленський планує 31 травня зареєструвати у Раді законопроект про незаконне збагачення.