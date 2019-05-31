У Зеленського заявили, що сформують уряд вже наприкінці літа



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Новий склад Кабінету міністрів має бути сформований одразу після позачергових парламентських виборів, - Данилюк

Данилюк вважає, що швидке формування уряду прискорить отримання траншу від МВФ

Секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що вже наприкінці серпня або на початку вересня в Україні може бути сформовано новий уряд. Про це він сказав у ефірі «1+1», повідомляє РБК-Україна.

За його словами, новий склад Кабінету міністрів має бути сформований одразу після позачергових парламентських виборів.

«У результаті дострокових виборів, уряд може бути сформований вже наприкінці серпня або на початку вересня», - зазначив Данилюк.

Він додав, що таким чином може бути прискорено отримання наступного траншу МВФ.

«Отримання траншу МВФ могло б значно затягнутися, якщо би вибори проходили у жовтні. Тоді МВФ мав би чекати, поки сформується новий коаліційний уряд, а це могло б тривати до кінця року.Таким чином, команда нового президента Володимира Зеленського прискорила отримання траншу. В іншому випадку Україна могла б зіткнутися із фінансовою кризою», - заявив Данилюк.

Нагадаємо, у РНБО заявили, що засідання в Нормандському форматі планується у липні.

Як повідомлялося, Зеленський планує 31 травня зареєструвати у Раді законопроект про незаконне збагачення.