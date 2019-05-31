Партія «Європейська солідарність» проводить з’їзд у Києві (онлайн-трансляція)



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З'їзд партії «Європейська солідарність» відбувається у Мистецькому арсеналі

На з’їзд прибув п’ятий президент України Петро Порошенко із дружиною Мариною

У Мистецькому арсеналі у Києві проходить з'їзд політичної партії «Європейська солідарність».

На з’їзд прибув п’ятий президент України Петро Порошенко із дружиною Мариною.

Як відомо, 24 травня установчий з'їзд БПП «Солідарність» змінив назву на «Європейська солідарність».

29 травня два відомі депутати від БПП оголосили про те, що не підуть на вибори від політсили. Так, Олександр Грановський повідомив про припинення свого членства в партії Блок Петра Порошенка. Соратник Порошенка Ігор Кононенко заявив, що не балотуватиметься на виборах від «Європейської солідарності». «Свою місію я бачу у тому, щоб дати можливість молодим патріотам брати більш активну участь у розбудові країни. Тому я вирішив поступитися своїм місцем у партійному списку новим політикам», - пояснив Кононенко.

ЗМІ вже встигли повідомити, що передвиборний штаб «Європейської солідарності» очолить Сергій Березенко.

Також повідомляється, що «Солідарність» Петра Порошенка і «Удар» Віталія кличка домовилися про спільний похід на вибори у Верховну Раду.