Катували в лісі. Фехтувальника і футболіста з РФ підозрюють у вбивстві підприємця

Мельников раніше виступав за клуб «Квант» з Обнінська

Згідно з версією слідства, Мельников, Моїсеєв та ще четверо чоловіків викрали підприємця Джавадова, а потім вивезли його до лісу

Російський футболіст Віталій Мельников та фехтувальник з РФ Дмитро Моїсеєв підозрюються у вбивстві людини, яке було скоєне групою осіб..

Згідно з версією слідства, у жовтні Мельников, Моїсеєв та ще четверо чоловіків викрали підприємця Самрата Джавадова, вивезли його до лісу та катували. Пізніше підприємець помер від отриманих травм.

Як повідомляється на сайті Головного слідчого управління Слідчого комітету РФ у Московській області, у четвер, 28 листопада, шістьом жителям Калузької області було пред'явлено звинувачення у вбивстві, скоєному групою осіб. Стосовно всіх фігурантів обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту до 18 січня. 2025 року.

Мельников раніше виступав за клуб «Квант» з Обнінська.

У серпні Російський футбольний союз дискваліфікував 21-річного Мельникова на три роки (2,5 роки – умовно) за причетність до ставок на спортивні події.

Нагадаємо, футболістку російського «Локомотива» обдурили майже на 4 мільйони рублів (приблизно $35 тисяч).

21 листопада дівчині зателефонував невідомий, який представився співробітником МТС. Він сказав Стельмаховій, що у неї закінчується договір. Відразу після цього їй зателефонував інший чоловік, який сказав, що стався витік даних, і Софії необхідно оформити кредит на 664 тисячі рублів і переказати гроші на безпечний банківський рахунок. Подібні проблеми нібито також виникли з рахунками її батьків.

Далі шахраї попросили 18-річну футболістку пошукати у квартирі готівку та передати їх довіреній особі. Так їм вдалося отримати ще 275 тисяч рублів.

Лише ввечері 25 листопада після розмови з батьками футболістка зрозуміла, що її обдурили.

Російські силовики також повідомили одному з пропагандистських ресурсів, що, за попередньою інформацією, дзвінок футболістці надійшов із території України. Тому, цілком ймовірно, що частина коштів, які раніше належали Стельмаховій, будуть використані для допомоги ЗСУ.

Як повідомлялося, зіркового нападника «Манчестер Сіті» та збірної Норвегії Ерлінга Голанда виникли проблеми із законом у Швейцарії.

Як передає Blick, у форварда є неоплачений штраф у розмірі 60 швейцарських франків (близько 65 євро) у кантоні Во на заході країни.

У разі несплати штрафу Голанд може бути взятий під варту на один день під час наступного візиту до Швейцарії, де з 2023 року мешкає його батько Альф-Інге Голанд.

Однак таке покарання видається малоймовірним, оскільки при затриманні Ерлінгу буде достатньо оплатити штраф для того, щоб не потрапити до в'язниці.