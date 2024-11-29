Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Катували в лісі. Фехтувальника і футболіста з РФ підозрюють у вбивстві підприємця

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Катували в лісі. Фехтувальника і футболіста з РФ підозрюють у вбивстві підприємця
Мельников раніше виступав за клуб «Квант» з Обнінська

Згідно з версією слідства, Мельников, Моїсеєв та ще четверо чоловіків викрали підприємця Джавадова, а потім вивезли його до лісу

Російський футболіст Віталій Мельников та фехтувальник з РФ Дмитро Моїсеєв підозрюються у вбивстві людини, яке було скоєне групою осіб..

Згідно з версією слідства, у жовтні Мельников, Моїсеєв та ще четверо чоловіків викрали підприємця Самрата Джавадова, вивезли його до лісу та катували. Пізніше підприємець помер від отриманих травм.

Як повідомляється на сайті Головного слідчого управління Слідчого комітету РФ у Московській області, у четвер, 28 листопада, шістьом жителям Калузької області було пред'явлено звинувачення у вбивстві, скоєному групою осіб. Стосовно всіх фігурантів обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту до 18 січня. 2025 року.

Мельников раніше виступав за клуб «Квант» з Обнінська.

У серпні Російський футбольний союз дискваліфікував 21-річного Мельникова на три роки (2,5 роки – умовно) за причетність до ставок на спортивні події.

Нагадаємо, футболістку російського «Локомотива» обдурили майже на 4 мільйони рублів (приблизно $35 тисяч).

21 листопада дівчині зателефонував невідомий, який представився співробітником МТС. Він сказав Стельмаховій, що у неї закінчується договір. Відразу після цього їй зателефонував інший чоловік, який сказав, що стався витік даних, і Софії необхідно оформити кредит на 664 тисячі рублів і переказати гроші на безпечний банківський рахунок. Подібні проблеми нібито також виникли з рахунками її батьків.

Далі шахраї попросили 18-річну футболістку пошукати у квартирі готівку та передати їх довіреній особі. Так їм вдалося отримати ще 275 тисяч рублів.

Лише ввечері 25 листопада після розмови з батьками футболістка зрозуміла, що її обдурили.

Російські силовики також повідомили одному з пропагандистських ресурсів, що, за попередньою інформацією, дзвінок футболістці надійшов із території України. Тому, цілком ймовірно, що частина коштів, які раніше належали Стельмаховій, будуть використані для допомоги ЗСУ.

Як повідомлялося, зіркового нападника «Манчестер Сіті» та збірної Норвегії Ерлінга Голанда виникли проблеми із законом у Швейцарії.

Як передає Blick, у форварда є неоплачений штраф у розмірі 60 швейцарських франків (близько 65 євро) у кантоні Во на заході країни.

У разі несплати штрафу Голанд може бути взятий під варту на один день під час наступного візиту до Швейцарії, де з 2023 року мешкає його батько Альф-Інге Голанд.

Однак таке покарання видається малоймовірним, оскільки при затриманні Ерлінгу буде достатньо оплатити штраф для того, щоб не потрапити до в'язниці.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ росія вбивство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни захопили два населених пункти на Донеччині та мають просування на Харківщині – Deep State
Росіяни захопили два населених пункти на Донеччині та мають просування на Харківщині – Deep State
27 листопада, 02:28
Останніми днями Німеччина поставила в Україну артилерійські гаубиці, танки та БМП Marder
Німеччина анонсувала передачу Україні двох систем ППО Iris-T до Різдва
26 листопада, 01:18
Одним із ключових етапів оборони України стало закриття Туреччиною проток Босфор і Дарданелли
Що завадило Росії захопити Одесу та Миколаїв у 2022 році? Відповідь посла
24 листопада, 12:00
Радослав Сікорський висловився про нову ракету РФ
Польща прокоментувала застосування РФ нової балістичної ракети
23 листопада, 09:56
Розвідка назвала фактор, який змінив характер війни в Україні
Розвідка назвала фактор, який змінив характер війни в Україні
22 листопада, 14:11
Пуск ракети Atacms
З'явилося відео пуску ракет Atacms по складах у Брянській області
19 листопада, 15:20
Речник генерального секретаря ООН відреагував на рішення президента США
Дозвіл США на удари ракетами Atacms по Росії: ООН виступила із закликом
19 листопада, 11:50
Потрапляння Довбика в номінанти на Золотий м'яч - це за заслуги
Ребров розкрив комічне прізвисько Довбика у збірній України
12 листопада, 13:46
Польща проводить перші будівельні роботи на кордоні з Росією
Польща розпочала будівництво «Східного щита» на кордоні з РФ та Білоруссю
1 листопада, 09:59

Новини

Катували в лісі. Фехтувальника і футболіста з РФ підозрюють у вбивстві підприємця
Катували в лісі. Фехтувальника і футболіста з РФ підозрюють у вбивстві підприємця
Дипломат пояснив, чому ізраїльтяни сприйняли перемогу Трампа не так, як українці
Дипломат пояснив, чому ізраїльтяни сприйняли перемогу Трампа не так, як українці
Збірна України з біатлону оголосила склад на змішані естафети першого етапу Кубка світу
Збірна України з біатлону оголосила склад на змішані естафети першого етапу Кубка світу
Лунін та Довбик претендують на потрапляння в команду року за версією ФІФА
Лунін та Довбик претендують на потрапляння в команду року за версією ФІФА
Яремчук отримав травму одразу після виходу на поле
Яремчук отримав травму одразу після виходу на поле
Українки стали чемпіонками світу зі стрибків у воду
Українки стали чемпіонками світу зі стрибків у воду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 листопада: ситуація на фронті
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 листопада 2024
14K
Епізод із хабарем. НАБУ зареєструвало нове кримінальне провадження, де фігурує Крупа
13K
«Не сотні і не тисяча». Мер Харкова пояснив, чому місто не розкриває кількість загиблих від ударів росіян жителів
12K
Південна Корея відтерміновує обслуговування ракет Taurus через Україну
11K
Росіяни застрягли на круїзному лайнері в Антарктиді та влаштували голодування

Новини

Протести в Грузії, атака безпілотників на Росію. Головне за ніч
Сьогодні, 07:07
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
У Словаччині затримали двох українців, яких підозрюють у хвилі мінувань
Вчора, 22:11
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 листопада
Вчора, 06:00
На Київщині ППО працює по безпілотниках
Вчора, 00:34
28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua