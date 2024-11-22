У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Громадянам слід терміново перейти в укриття

У п'ятницю, 22 листопада, о 10:06 у Києві та низці областей України оголошену повітряну тривогу.

Повітряні сили України повідомляють про ворожий БпЛА, що рухається у бік Києва з південного напрямку.

О 09:44 повідомлялося про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

Карта повітряних тривог має такий вигляд:

Нагадаємо, російські війська 21 листопада вдарили по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності під назвою «Орєшнік». Про це заявив російський диктатор Володимир Путін.