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Скільки військових, звільнених з російського полону, піддавались тортурам: дані ГУР

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Скільки військових, звільнених з російського полону, піддавались тортурам: дані ГУР
Юсов заявив, що у Росії діє ціла система катувань полонених, якій навчають відповідних «спеціалістів»
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

За час повномасштабного вторгнення відбулось уже 58 обмінів полоненими

Понад 95%, звільнених з російського полону військовослужбовців, піддавались тортурам або зазнали наслідків інших порушень Міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій. Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив на форумі «Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни».

«У більшості випадків йшлось не про застосування сили з метою отримати інформацію. Це навмисні катування, щоб зламати опір людини, зламати особистість, принизити гідність та змусити відмовитись від всього, що цінне для цієї людини. Або зламати того, хто поруч із ним», – сказав Андрій Юсов.

Представник ГУР зазначив, що у Росії діє ціла система катувань полонених, якій навчають відповідних «спеціалістів»

«За це відповідають окремі люди. Так готують окремих «спеціалістів» – види тортур описані, і по них вчаться. Це те, що не може собі уявити будь-який представник західної цивілізованої країни», – йдеться у заяві.

Юсов нагадав, що навіть у цих складних умовах Україна продовжує працювати над поверненням з неволі наших полонених захисників і викрадених цивільних. За час повномасштабного вторгнення відбулось уже 58 обмінів: майже чотири тисячі українців вдалося повернути додому.

Нагадаємо, що найбільш складні для обміну категорії військовополонених – це оборонці Маріуполя та українці, яким уже винесено судові вироки в Росії. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

До слова, 8 листопада Україна отримала від Російської Федерації списки військовополонених. 

Як повідомлялося, через Катар Україні вдалося отримати списки зниклих безвісти військовослужбовців, а також листи українських військовополонених до своїх рідних.

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна полон обмін полоненими Україна

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