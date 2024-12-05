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Скільки ракет «Орєшнік» Росія може виробляти на рік: прогноз Defense Express 

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Скільки ракет «Орєшнік» Росія може виробляти на рік: прогноз Defense Express 
Виробництво 25 ракет типу «Орєшнік» на рік, ймовірно, є загальною потужністю російської оборонної промисловості на цьому етапі
фото з відкритих джерел

Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також нагадав, що саме ракети середньої дальності та гонка озброєнь і доконали Радянський Союз. 

Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зазначив, що Росія намагається розширити потужності з виробництва ракет середньої дальності. Про це він сказав в етері телеканалу «Еспресо».

«Виробництво 25 ракет типу «Орєшнік» на рік, ймовірно, є загальною потужністю російської оборонної промисловості на цьому етапі щодо виробництва ракет подібного класу. Слід відзначити, що ці ракети не виникли з повітря. Однак для того, щоб вийти на серійне виробництво якогось засобу, потрібно пройти ще велику роботу. Це може бути полегшено для противника, оскільки ракета може використовувати наявні блоки від інших ракет», - пояснив Рябих.

За словами військового експерта, водночас виробництво міжконтинентальних ракет може бути обмежене, якщо противник вироблятиме ракети середньої дальності у великих кількостях, які навряд чи є доведеним виробом до серійного виробництва.

«Наразі на шести підприємствах РФ, які займаються виробництвом ракет різних типів, зокрема і міжконтинентальних балістичних ракет, проводяться роботи з розширення потужностей. Це може свідчити про намір РФ збільшити ці можливості», – зауважив Рябих.

Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також нагадав, що саме ракети середньої дальності та гонка озброєнь і доконали Радянський Союз. 

«Це також з великою ймовірністю можна пророкувати для сучасної Росії з її непомірними амбіціями на тлі технологічного та економічного відставання від основних своїх супротивників», – наголосив Рябих. 

Нагадаємо, Росія застосувала «експериментальну балістичну ракету середньої дальності» під час атаки на Дніпро. Ймовірно, країна має лише кілька таких ракет. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на американського чиновника. Як зазначив співрозмовник ЗМІ, США знали про можливість використання ракети і заздалегідь попередили Україну та інші країни. За словами американського чиновника, Україна витримала «незліченну кількість атак» з боку Росії, в тому числі з використанням ракет зі «значно більшими боєголовками», ніж балістична ракета середньої дальності, запущена в Дніпрі.

Пвніше повідомлялося, що очільник Кремля Володимир Путін у своєму зверненні повідомив, що російські війська 21 листопада вдарили по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності під назвою «Орєшнік». Диктатор заявив про «успішне випробування» нового озброєння. За його словами, нібито під час атаки було уражено «промисловий комплекс, який виробляє ракетну техніку».

Застосування ракети «Орєшнік» є нібито відповіддю на плани США з виробництва і розгортання ракет середньої і меншої дальності в Європі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Така ракета призначена для доставлення ядерних зарядів. Втім, як сказав сам Путін, вона не несла ядерний заряд.

Як наголосив очільник Кремля, засобів протидії ракетам «Орєшнік» нібито не існує. Їхня швидкість, за словами Путіна, 10 махів, що дорівнює 2,5-3 км за секунду.

Теги: росія путін Дніпро Україна повітря ракета озброєння диктатор

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