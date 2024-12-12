Шольц має намір знову зателефонувати Путіну – Die Zeit

Шольц захотів знову зателефонувати Путіну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що хоче знову зателефонувати президенту Росії Володимиру Путіну. За словами німецького політика, які наводить газета Die Zeit, його засмутило, що російський диктатор не сказав нічого нового німецькому очільнику уряду.

«Це було неприємно, тому що він просто переказав усі свої формули», – сказав канцлер.

Тим не менш, телефонний дзвінок був необхідний, щоб дати зрозуміти Путіну, що він не може сподіватися, що німецька підтримка України ослабне, і попросити його, «що він також повинен вивести війська, щоб можна було створити основу для розвитку миру», – пояснив Шольц.

Попри все Німеччина, і зокрема Шольц готовий підтримувати діалог із очільником Кремля і навіть телефонувати йому знову. «І це потрібно зробити, і я зроблю це знову. Але не варто мати з цього приводу ілюзій», – підкреслив канцлер ФРН.

Раніше Шольц висловлював думку, що не вести діалог із диктатором Путіним було б проявом політичної слабкості для Німеччини та Європи. При цьому він зазначив величезну різницю в позиціях щодо війни в Україні між ним і президентом РФ.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Це перші такі переговори за два роки. Дзвінок тривав близько години. За даними Sueddeutsche Zeitung, розмова відбулася після тривалої підготовки 15 листопада. Раніше Шольц кілька разів наголошував, що готовий говорити з Путіним про можливі шляхи припинення загарбницької війни Росії проти України.

До слова, під час візиту до Києва німецький федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до російського диктатора Володимира Путіна. Шольц заявив, що підтримка України продовжуватиметься, а Німеччина буде поруч з українським народом.