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Шольц знову відмовив у постачанні Україні Taurus

Ірина Бура
glavcom.ua
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Шольц знову відмовив у постачанні Україні Taurus
Також Шольц наголосив, що конфлікту між НАТО і Росією має бути попереджено за будь-яку ціну
фото з відкритих джерел

Він аргументує це необхідністю уникнути конфлікту між НАТО і Росією

Канцлер Німеччини Олаф Шольц укотре виступив проти постачання далекобійної зброї Україні. Він аргументує це необхідністю уникнути конфлікту між НАТО і Росією. Про це повідомляє n-tv.

На конференції делегатів Бранденбурзької СДПН у Потсдамі Шольц наголосив, що під його керівництвом Німеччина стала другим найбільшим військовим прихильником України. Водночас, він, як і раніше, вважає, що постачання далекобійної зброї було б помилкою.

«Проте я, як і раніше, переконаний, що буде помилкою, якщо далекобійна зброя, яку ми б надали Україні, була б задіяна для ударів у російській глибинці, або якщо ми постачатимемо зброю, здатну зробити саме це», – сказав Шольц.

Він наголосив, що конфлікту між НАТО і Росією має бути попереджено за будь-яку ціну.

«І якщо ніхто, крім нас, не володіє силою розуму, необхідною для ухвалення зважених рішень, то так тому і бути», – резюмував він.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц у своїй першій передвиборчій промові заявив, що прагнення України отримати німецькі далекобійні ракети Taurus – це «гра в російську рулетку з безпекою Німеччини». 

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу Україні ще 17 систем Iris-T до семи, які вже отримали ЗСУ.  За словами Шольца, Німеччина замовила у компанії Diehl Defence GmbH & Co. KG ще 22 системи Iris-T. П'ять з них призначені для Бундесверу, а 17 – для України. Канцлер зазначив, що сім уже переданих Україні батарей Iris-T допомогли збити понад 250 російських ракет та безпілотників. Чотири системи буде відправлено до кінця цього року, а решту - починаючи з наступного, пообіцяв голова німецького уряду.

Зазначимо, більшість німецьких законодавців хочуть, щоб країна поставила Україні ракети дальнього радіуса дії Taurus.

Також уряд Німеччини розробив план дій на випадок війни. Він передбачає можливу евакуацію населення, обов'язкову службу для призовників і багато іншого. Влада представила новий військовий план під назвою «Рамкова директива щодо загальної оборони». У документі прописано заходи, які мають бути вжиті під час військового конфлікту.

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Теги: окупанти Олаф Шольц населення влада Україна війна зброя НАТО Німеччина військова допомога

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