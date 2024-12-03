Переговори з Росією: генсек НАТО дав пораду Україні

На думку Рютте, Україна сама повинна вирішити, коли вона буде готова почати переговори з Росією

Марк Рютте: «Не варто зараз детально обговорювати, який вигляд може мати процес мирного врегулювання»

Генсек НАТО Марк Рютте запропонував Україні відкласти будь-які мирні переговори з РФ. Про це пише The New York Times.

Новий глава альянсу вважає, що Україні потрібно максимально відкласти будь-які перемовини з Росією, допоки західні союзники не зможуть надати достатньої військової допомоги, щоб допомогти Києву досягти успіху на полі бою та зміцнити свої позиції для переговорів.

«Не варто зараз детально обговорювати, який вигляд може мати процес мирного врегулювання», – наполіг Рютте напередодні дводенної зустрічі міністрів закордонних справ у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

На його думку, Україна сама повинна вирішити, коли вона буде готова почати переговори з Росією, а Захід повинен заздалегідь допомогти зміцнити позицію Києва.

«Переконайтеся, що в України є все необхідне, щоб зайняти сильну позицію до моменту початку цих мирних переговорів. Так що я б сказав: більше військової допомоги і менше обговорень того, яким може бути процес мирного врегулювання», – наголосив генсек.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив обраного президента США Дональда Трампа, що Америка зіткнеться з «жахливою загрозою» з боку Китаю, Ірану і Північної Кореї, якщо Україна буде змушена піти на поступки задля припинення війни з Росією. В інтерв'ю для Financial Times Рютте наголосив, що Україні потрібна «добра угода», і закликав США продовжувати військову підтримку. За його словами, примус України до невигідного миру лише призведе до того, що вороги Заходу «зрадіють» і почнуть планувати свої власні напади.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський вважає, що найважче питання, яке пов'язане з потенційними мирними переговорами з Росією, це особа переговорника. Бо наразі вона не хоче миру.