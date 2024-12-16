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Партія Шольца в передвиборчій програмі пропише відмову від Taurus для України

Ірина Бура
glavcom.ua
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Партія Шольца в передвиборчій програмі пропише відмову від Taurus для України
Соціал-демократи країни обіцяють Україні допомогу так довго, як це буде необхідно
фото з відкритих джерел

«Допомога Україні має бути такою, аби Німеччина і НАТО не мусили ставати учасником війни»

Соціал-демократична партія нинішнього канцлера Німеччини  (СДПН) Олафа Шольца у передвиборчій програмі може окремим пунктом прописати відмову від надання Україні далекобійних ракет Taurus. Про це пише Berliner Morgenpost.

У програмі, за повідомленням ЗМІ, соціал-демократи країни обіцяють Україні допомогу так довго, як це буде необхідно.

«СДПН чітко віддана дипломатичній, військовій, фінансовій та гуманітарній підтримці українців у їхній боротьбі проти російської агресії, яка порушує міжнародне право, стільки, скільки буде потрібно. Україна повинна мати можливість вести можливі переговори на рівних з Росією», – йдеться у документі.

У проєкті програми йдеться про те, що СДПН підтримує навчання українських збройних сил та постачання зброї та техніки з «обачливістю та почуттям міри», щоб захистити Україну та забезпечити мир у Європі.

Водночас СДПН зазначає, що допомога має бути такою, аби Німеччина і НАТО не мусили ставати учасником війни.

«Саме тому ми підтримуємо рішення канцлера Олафа Шольца не постачати крилаті ракети Taurus зі складів Бундесверу», – зазначається в програмі.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц укотре виступив проти постачання далекобійної зброї Україні. Він аргументує це необхідністю уникнути конфлікту між НАТО і Росією.

До слова, канцлер Німеччини Олаф Шольц у своїй першій передвиборчій промові заявив, що прагнення України отримати німецькі далекобійні ракети Taurus – це «гра в російську рулетку з безпекою Німеччини». 

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував передачу Україні ще 17 систем Iris-T до семи, які вже отримали ЗСУ.  За словами Шольца, Німеччина замовила у компанії Diehl Defence GmbH & Co. KG ще 22 системи Iris-T. П'ять з них призначені для Бундесверу, а 17 – для України. Канцлер зазначив, що сім уже переданих Україні батарей Iris-T допомогли збити понад 250 російських ракет та безпілотників. Чотири системи буде відправлено до кінця цього року, а решту - починаючи з наступного, пообіцяв голова німецького уряду.

Зазначимо, більшість німецьких законодавців хочуть, щоб країна поставила Україні ракети дальнього радіуса дії Taurus.

Також уряд Німеччини розробив план дій на випадок війни. Він передбачає можливу евакуацію населення, обов'язкову службу для призовників і багато іншого. Влада представила новий військовий план під назвою «Рамкова директива щодо загальної оборони». У документі прописано заходи, які мають бути вжиті під час військового конфлікту.

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Теги: війна навчання Україна влада населення Олаф Шольц переговори військова допомога росія окупанти ворог Німеччина

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