Reuters: Російські та сирійські літаки посилили бомбардування Сирії, є загиблі й поранені

Один із ударів припав на багатолюдний житловий район у центрі Ідліба

У неділю 1 грудня російські та сирійські літаки посилили бомбардування утримуваного повстанцями північного заходу Сирії, завдавши ударів, зокрема, по місту Ідліб. Про це пише Reuters із покликанням на військові джерела.

Мешканці Ідліба повідомили, що один із ударів у неділю припав на багатолюдний житловий район у центрі найбільшого в повстанському анклаві міста поблизу турецького кордону, де близько чотирьох мільйонів людей живуть в імпровізованих наметах і житлових будинках.

За даними рятувальників, щонайменше семеро людей загинули і десятки дістали поранення. Сирійська армія та її союзниця Росія заявляють, що вони націлені на укриття повстанських груп і заперечують напади на цивільне населення.

Днем раніше, в суботу, російські та сирійські літаки бомбардували інші міста в провінції Ідліб, які повністю перейшли під контроль повстанців.

У неділю сирійська армія заявила, що відвоювала кілька міст, які були захоплені повстанцями останніми днями.

Натомість повстанці заявили в неділю, що просунулися далі на південь від Алеппо і захопили місто Хансір, намагаючись перерізати головний шлях постачання армії до Алеппо. Повстанські джерела повідомили, що вони також захопили маєток шейха Наджара, одну з головних промислових зон країни.

Раніше урядові війська Сирії заявили, що вийшли з другого за величиною міста країни Алеппо, щоб перегрупуватися та здійснити контрнаступальні дії проти повстанців. Після цього президент Сирії Башар аль-Асад уперше прокоментував наступ повстанців в Алеппо.

Також повідомлялося, що сирійські повстанці на чолі з військовим опозиційним угрупованням «Хаят Тахрір аш-Шам» взяли під контроль друге за величиною місто Сирії Алеппо.

Нагадаємо, громадянська війна в Сирії триває з 2011 року. Вона розпочалася як локальне протистояння, що поступово переросло в повстання проти режиму Башара Асада. Із часом у неї втягнулись не тільки основні держави регіону, але й міжнародні організації, військово-політичні угруповання та інші країни. Основні учасники конфлікту – регулярні військові формування, які виступають на стороні президента Башара Асада, формування «поміркованої» сирійської опозиції, курдські регіоналісти, а також різні терористичні угруповання.

Сторони конфлікту отримують військову допомогу від інших держав: підтримку урядовим силам надають Росія та Іран, тоді як сирійська опозиція отримує допомогу від західних держав, Туреччини та монархій Перської затоки.



Підтримуване Іраном ліванське угруповання «Хезболла» теж допомагало режиму Асада у громадянській війні та мало присутність у Сирії. Однак зараз воно зосередило свої сили в Лівані, щоб відбивати наступ Ізраїлю на півдні країни.