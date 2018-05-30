«Світ мовчить»: Геращенко заявила, що Україні не допомагають у звільненні політв’язнів

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Віце-спікер підкреслила, що у Мінську очікується «дуже важке засідання»

В Україні на сьогодні відбувається серйозна ескалація конфлікту не лише на лінії фронту на Донбасі.

Про це у середу, 30 травня, написала на своїй сторінці у Facebook заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

«Сьогодні Мінськ. Іду з важким серцем. Й через страшні нічні новини (вбивство у Києві журналаста Аркадія Бабченка. - Ред.). Й через гостре усвідомлення, що відбувається серйозна ескалація конфлікту не лише на лінії фронту. Війна, тероризм - поряд, в тилу», - зазначила Геращенко.

Вона підкреслила, що сьогодні у Мінську буде «дуже важке засідання». «Через погіршення безпекової ситуації, вбивства дітей на Донбасі, через заблоковане питання звільнення заручників і недопуск МКЧХ до в’язнів, через відсутність відповіді РФ щодо української ініціативи передати їм 23 росіян, аби звільнити наших, в тому числі Олега Сенцова», - написала віце-спікер.

Водночас вона підкреслила, що її дуже турбує «відсутність реакції світу на проблему заручників і політв’язнів».

«Так, люди доброї волі в багатьох країнах вийшли на акції підтримки Олега і його колег по нещастю. Але де заяви, бодай про занепокоєння, урядів і лідерів, ОБСЄ, ООН, РЄ, ПАРЄ , МКЧХ, ЄС, США і інших інституцій, які б мали жорстко реагувати на недопуск лікарів і консулів, безпідставне утримання в тюрмах більше, аніж 4 роки? Світ мовчить», - заявила Геращенко.

Нагадаємо, раніше український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії. На його підтримку пройшли ряд акцій в Україні та світі.

28 травня у Федеральній службі виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявили, що Сенцов погодився отримувати підтримуючу терапію.

Адвокат політв’язня Дмитро Дінзе повідомив, що 4 червня відвідає Сенцова у колонії.