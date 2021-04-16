Жахаючі цифри: Кличко назвав кількість смертей від коронавірусу за п’ять днів

За минулу добу у столиці від коронавірусу померли 49 людей

У столиці великою залишається кількість летальних випадків від коронавірусу. Тільки з початку цього тижня – за 5 діб – у Києві померла 231 людина. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

За минулу добу коронавірус виявили в 1609 киян. Померли 49 людей.

«Епідеміологічна ситуація залишається, на жаль, складною. Кількість нових випадків захворювання, смертей від вірусу та госпіталізованих пацієнтів – суттєво не зменшується. Минулої доби в місті виявили 1609 інфікованих. Померли 49 людей – 18 жінок та 31 чоловік. Усього за період пандемії в столиці 4121 летальний випадок від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 183 300», - повідомив Кличко.

Серед тих, хто захворіли минулої доби:

926 жінок віком від 18 до 91 року,

32 дівчинки від одного до 17 років,

621 чоловік віком від 18 до 92 років,

30 хлопчиків від десяти місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, 44 медики.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 156 хворих на коронавірус. А також госпіталізували 371 пацієнта з підозрою на Covid-19 та пневмоніями. Тобто загалом в стаціонари медзакладів за добу потрапили 527 людей.

Одужали минулої доби в Києві 1156 людей. Усього коронавірус подолали 114 396 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 320, у Дніпровському – 294 та в Деснянському районі – 190 випадків.

«Як бачимо, не зменшується суттєво і кількість госпіталізованих пацієнтів. А відповідно – навантаження на медичну систему столиці. Сьогодні в лікарнях міста - 4079 хворих на коронавірус. 3020 пацієнтів – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 3577 людей. Під апаратами ШВЛ – 55 хворих», – наголосив Кличко.

Як повідомлялося, за минулу добу, 15 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 1609 людей. Одужали від коронавірусної хвороби 1156 осіб, померли – 49.

14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

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