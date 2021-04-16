Жахаючі цифри: Кличко назвав кількість смертей від коронавірусу за п’ять днів
За минулу добу у столиці від коронавірусу померли 49 людей
У столиці великою залишається кількість летальних випадків від коронавірусу. Тільки з початку цього тижня – за 5 діб – у Києві померла 231 людина. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.
За минулу добу коронавірус виявили в 1609 киян. Померли 49 людей.
«Епідеміологічна ситуація залишається, на жаль, складною. Кількість нових випадків захворювання, смертей від вірусу та госпіталізованих пацієнтів – суттєво не зменшується. Минулої доби в місті виявили 1609 інфікованих. Померли 49 людей – 18 жінок та 31 чоловік. Усього за період пандемії в столиці 4121 летальний випадок від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 183 300», - повідомив Кличко.
Серед тих, хто захворіли минулої доби:
- 926 жінок віком від 18 до 91 року,
- 32 дівчинки від одного до 17 років,
- 621 чоловік віком від 18 до 92 років,
- 30 хлопчиків від десяти місяців до 17 років.
Захворіли, зокрема, 44 медики.
До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 156 хворих на коронавірус. А також госпіталізували 371 пацієнта з підозрою на Covid-19 та пневмоніями. Тобто загалом в стаціонари медзакладів за добу потрапили 527 людей.
Одужали минулої доби в Києві 1156 людей. Усього коронавірус подолали 114 396 мешканців столиці.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 320, у Дніпровському – 294 та в Деснянському районі – 190 випадків.
«Як бачимо, не зменшується суттєво і кількість госпіталізованих пацієнтів. А відповідно – навантаження на медичну систему столиці. Сьогодні в лікарнях міста - 4079 хворих на коронавірус. 3020 пацієнтів – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 3577 людей. Під апаратами ШВЛ – 55 хворих», – наголосив Кличко.
Як повідомлялося, за минулу добу, 15 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 1609 людей. Одужали від коронавірусної хвороби 1156 осіб, померли – 49.
14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.