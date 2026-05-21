Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Навички управління БпЛА хочуть зараховувати під час вступу до вишів через систему так званого «ГТО»

У Росії школярі зможуть отримувати додаткові бали під час вступу до університетів за навички керування безпілотниками. Про це заявив міністр спорту РФ Михайло Дегтярьов під час Всеросійського з’їзду вчителів фізкультури, пише «Главком».

Уже цього року в тестовому режимі до комплексу так званого «ГТО» додадуть випробування з управління дронами. А з наступного року здати такий норматив зможуть усі охочі по всій країні.

Отримані результати враховуватимуть як індивідуальні досягнення при вступі до російських університетів та інститутів. Додаткові бали вже зараз можуть нараховувати разом з іншими бонусами.

Як повідомлялось, Росія готується до подальшої мілітаризації дітей і молоді, вже не маскуючи військову підготовку під соціальні та освітні ініціативи.

Раніше повідомлялось, що російські загарбники на тимчасово окупованій території України запровадили навчальні програми щодо роботи з БпЛА для понад 10 тис. українських підлітків у середніх школах. У них беруть участь діти віком від 8 років.

До слова, Російська Федерація активно впроваджує навчання керування дронами в закладах освіти. Подібні курси запроваджено уже більш ніж у 500 школах і 30 коледжах, де створено практичні центри.