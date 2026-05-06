У Кремлі загострюється конфлікт між адміністрацією та силовими структурами

glavcom.ua
Вікторія Літвінова
WP: прокремлівський юрист, якого після критики Путіна помістили до психлікарні, заявив – «у Путіна немає єдиного кулака»

У Росії посилюється протистояння між технократичним крилом адміністрації президента та ФСБ на тлі війни проти України, економічного тиску та зростання суспільного невдоволення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post, яке спирається на свідчення російських чиновників, опозиційних діячів та аналітиків.  

Пропагандист, який став критиком

Одним із проявів внутрішнього розколу стала історія Іллі Ремесла – прокремлівського юриста, який роками дискредитував опозицію, зокрема покійного Олексія Навального. У березні він публічно закликав Путіна піти у відставку, назвавши його «воєнним злочинцем і злодієм». Після цього Ремесла примусово помістили до психіатричної лікарні у Санкт-Петербурзі – прийом, що нагадує радянські практики, – однак через 30 днів звільнили, що є нетиповим для таких справ.

Після виходу він не відмовився від критики. За його словами, всередині російської системи існує серйозне невдоволення: частина еліт «вже працює проти Путіна», а ситуація дедалі більше нагадує пізній СРСР.

«У Путіна немає єдиного кулака – усі працюють один проти одного», – заявив Ремесло. 

Технократи проти силовиків

За оцінками аналітиків і джерел WP, протистояння розгортається між технократичним крилом адміністрації президента, пов'язаним із першим заступником її глави Сергієм Кирієнком, та ФСБ. Силовики наполягають на посиленні контролю, зокрема обмеженні доступу до інтернету. Натомість частина політичних радників вважає такі заходи небезпечними: вони лише посилюють суспільне невдоволення і вдаряють по рейтингу Путіна, який падає безперервно з лютого 2026 року.

Ця боротьба вже має конкретні кадрові наслідки. Раніше СЗРУ зафіксувала, що відставка глави «Россотруднічєства» Примакова – черговий епізод програшу блоку Кирієнка силовикам

Ходорковський та параноя Путіна

Колишній олігарх і опозиціонер Михайло Ходорковський підтвердив наявність конфлікту: за його словами, адміністрація президента намагається переконати Путіна уникнути надмірного «закручування гайок», попереджаючи про ризик дестабілізації.

На тлі цього Путін посилив власну ізоляцію. За даними CNN та європейської розвідки, з березня 2026 року він побоюється змови та замаху за допомогою дронів з боку представників власної еліти. Федеральна служба охорони значно посилила заходи безпеки, в адміністрації запроваджено подвійну перевірку відвідувачів, а традиційний парад 9 травня на Красній площі вперше пройде без важкої техніки.

Напруження в елітах наростає також напередодні парламентських виборів у Росії, а ситуація, за оцінками аналітиків WP, нагадує боротьбу за вплив у Кремлі середини 1990-х.

Нагадаємо, «Главком» раніше повідомляв, що Путін розширив повноваження ФСБ – лише за перший квартал 2026 року вони розширювалися щонайменше п'ять разів, більше ніж за 2024–2025 роки разом узяті. 

